التشكيل - سمير فكري يشارك لأول مرة مع المصري.. والكرتي على دكة بدلاء بيراميدز

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 16:17

كتب : FilGoal

المصري - بيراميدز

يبدأ سمير فكري لاعب وسط المصري للمرة الأولى في التشكيل هذا الموسم مع فريقه.

ويستضيف المصري فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

ودفع علي ماهر المدير الفني لفريق المصري بالثلاثي محمد الشامي وميدو جابر وصلاح محسن في الهجوم بينما يجلس عبد الرحيم دغموم على دكة البدلاء.

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أما بيراميدز فيبدأ أحمد قطة في التشكيل الأساسي ويجلس وليد الكرتي على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: عمرو سعداوي - محمد هاشم - باهر المحمدي - كريم العراقي.

الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - سمير فكري.

الهجوم: محمد الشامي - صلاح محسن - ميدو جابر.

أما دكة البدلاء: محمود حمدي - خالد صبحي - أحمد القرموطي - يوسف الجوهري - أحمد عيد - عبد الرحيم دغموم - فخر الدين بن يوسف - أمادو باه - بابا بادجي.

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - علي جبر - محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل.

الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - يوسف أوباما - وليد الكرتي - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - دودو الجباس.

الدوري المصري المصري بيراميدز سمير فكري
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