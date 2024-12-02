فليك: لا أريد خلق الأعذار حول خسارة لاس بالماس.. وبينيا سيستمر في حراسة المرمى

شدد هانس فليك مدرب برشلونة على جاهزية جميع لاعبي الفريق للمشاركة ضد ريال مايوركا باستثناء رونالد أراوخو.

ويستعد برشلونة لمواجهة مايوركا غدا الثلاثاء في الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أفضل شيء هو أن شهر نوفمبر قد انتهى ونحن الآن في ديسمبر، مع أن الفريق قد هيمن على المباريات وخلقنا الفرص ولكن لم ننهيها جيدا".

وواصل "نحن أصغر فريق من حيث الأعمار في الدوري ويجب أن نستمر في التعلم وأن نقاتل من أجل الفوز، وعندما تتعقد المباريات يجب على الأقل ألا نستقبل وندافع بجماعية".

وأكمل "الكثير من الأشياء حدثت خلال مباراة لاس بالماس ولا أريد الخوض بالتفاصيل لأنها قد تظهر وكأنني أخرج بأعذار وأنا لا أحب تلك الإجابات ولكن الفريق كان بإمكانه الفوز، الآن الفريق عاد للتركيز غدا من المهم أن نستغل الفرص".

وتابع "التحكيم؟ لا أقلق حوله، الأمر يتعلق بنا نحن وإذا لعبنا بشكل أفضل سنفوز ولا أهتم كثيرا بركلات الجزاء ولا أريد الخروج بأعذار".

وكشف "جميع اللاعبين سيكونون متاحين ضد مايوركا باستثناء أراوخو الذي يتحسن بالفعل ويقترب كثيرا من العودة، لا أريد أن أقول إنه سيعود بالأسبوع المقبل لكي لا أضغط عليه ولكن الأحاسيس جيدة جدا تجاهه".

وشدد "لم أقل إن الفريق افتقد للروح في المباريات الماضية ولكنني قلت إننا استحوذنا وسيطرنا على المباريات واللاعبون يقاتلون في الملعب والأجواء رائعة في غرف الملابس".

وأردف "كاسادو تحسن كثيرا منذ بداية الموسم وشارك بالفعل في مباراته الدولية الأولى، هو لاعب يعرف كيفية قراءة المباريات وأين يجب أن يتواجد".

وعن مصيدة التسلل قال: "بكل تأكيد خصومنا يدرسون الأمر جيدا ويحضرون لمصيدة التسلل".

وأضاف "لم ألحظ أن رافينيا لم يعط شارة القيادة لدي يونج ولم يكن الأمر لسبب معين وفي ألمانيا عادة ما نمرر الشارة للقائد ولكن لا أعرف ما حدث تحديدا".

وأتم "تشيزني يتدرب بشكل جيد ولكن حتى الآن يمكنني القول إنني لا أخطط للتغيير في حراسة المرمى كما قلت من قبل وإنياكي بينيا هو الحارس الأساسي".

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة وبفارق نقطة عن ريال مدريد والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.