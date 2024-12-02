كيميتش: لن أنتظر حتى الصيف.. سأتخذ القرار الصحيح في يناير

تحدث الألماني جوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن ميونيخ، عن مستقبله مع الفريق البافاري.

وينتهي تعاقد كيميتش مع بايرن ميونيخ في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع بشهر يناير مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب بصفوفه من الموسم المقبل.

وقال كيميتش في تصريحات لقناة ZDF: "لن أنتظر حتى الصيف، سنجلس في الشتاء ونحاول رؤية الصورة بشكل أكبر".

وأضاف لاعب الوسط الألماني "في يناير سأتخذ القرار الصحيح"

وشدد ماكس إيبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ على رغبته في استمرار كيميتش مع الفريق البافاري "أنا وجوشوا منفتحين على استمراره والمحادثات إيجابية وعندما يكون مستعدا ويوافق على عرضنا سيتم الأمر ولكن هذا لم يحدث حتى الآن".

وصرح فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونيخ عقب مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال: "كيميتش لعب كل دقيقة ممكنة حتى الآن، هو يظهر في كل مباراة أهميته بالنسبة لنا وتفاصيل العقد لا تهمني ولكن دوري هو أن يكون كل لاعب سعيد ومتحمس ويرغب في القتال من أجل النادي وأنا أحصل على ذلك الشعور كل يوم من جوشوا وأي شيء آخر بينه وبين الإدارة وأنا أحترم ذلك".

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 30 نقطة وبفارق 4 نقاط أمام آينتراخت فرانكفورت، وذلك عقب تعادل الفريق البافاري أمام بوروسيا دورتموند في قمة بوندسليجا.

ويلتقي بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء المقبل أمام باير ليفركوزن في دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا.

ويحتل بايرن المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات وخسارة مباراتين.

ودخل كيميتش دائرة اهتمامات عدد من الفرق الأوروبية أبرزها برشلونة الإسباني، إذ أفادت صحيفة سبورت مع نهاية الموسم المنقضي إن النادي البافاري يشترط الحصول على فرينكي دي يونج أو رونالد أراوخو بالإضافة إلى دفع مبلغ مالي إلى برشلونة للاستغناء عن خدمات كيميتش.