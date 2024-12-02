انتهت دوري المحترفين - المقاولون العرب (2)-(0) أسوان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المقاولون العرب ضد أسوان في الجولة العاشرة من دوري المحترفين المصري.

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ق85. جوووول الثاني للمقاولون العرب عن طريق عبد الرحمن أكمل.

ق64. بطاقة حمراء لمحمود صلاح لاعب أسوان بعد حصوله على إنذار ثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. جووووول أول للمقاولون عن طريق فاروقا نور الدين من ركلة جزاء.

ق31. ركلة جزاااء للمقاولون العرب بعد لمسة يد على مروان عباس.

بداية المباراة

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بداية المباراة بعد قليل