إنبي يقرر تعيين سامي ندا مديرا فنيا لفريق بايونيرز
الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 14:22
كتب : FilGoal
أعلن نادي إنبي تعيين سامي ندا مديرا فنيا لفريق بايونيرز.
وأشار إنبي إلى أن طارق أبو ضيف سيعمل كمدرب عام وأيمن غنيم كمدرب لحراس المرمى.
يذكر أن نادي إني يرعى بايونيرز رياضيا ويعتبر النادي الممثل له بالدرجات الأدنى من الدوري.
الرعاية أيضا تعني أن إنبي هو المتحكم رياضيا بالفريق الأول ويتيح له نقل لاعبين من أي من الجانبين بشكل طبيعي.
ويتواجد نادي بايونيرز بدوري القسم الثاني ب المصري.
وحقق إنبي أمس الأحد الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد على استاد المقاولون العرب.
ويحتل إنبي حاليا المركز 12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط.
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