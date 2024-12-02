مصدر من الأهلي لـ في الجول: ندرس موقفنا من كأس الرابطة.. وموعد القرار

يدرس النادي الأهلي موقفه من منافسات كأس الرابطة والمقرر انطلاقها يوم 10 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام إنبي في افتتاح مبارياته بكأس الرابطة يوم 10 ديسمبر الجاري.

ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر في نفس اليوم استعدادا لخوض منافسات كأس إنتركونتينينتال.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الفريق يسافر إلى الدوحة يوم 10 ديسمبر استعدادا لمواجهة كأس إنتركونتينينتال، وهو نفس توقيت مباراة إنبي في كأس الرابطة".

وأوضح "الأهلي يدرس موقفه من كأس الرابطة وسيتم إعلان القرار خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأعلنت رابطة الأندية موعد بداية النسخة الرابعة من كأس الرابطة المصرية 2024-25، ومنافسات المسابقة حتى النهائي.

وستبدأ المنافسات يوم 10 ديسمبر المقبل، إذ تم تقسيم الـ 18 فريقا على 4 مجموعات.

وتضم المجموعة الأولى 5 فرق وكذلك الثانية، فيما تضم المجموعتين الثالثة والرابعة 4 فرق، ويتأهل أول وثاني الترتيب لربع النهائي.

وستقام مباريات ربع النهائي يوم 3 يونيو، فيما تقام مباراتي نصف النهائي يوم 6 يونيو، وتختتم منافسات البطولة بالنهائي يوم 9 يونيو 2025.

المجموعة الثالثة تضم بجوار الأهلي كل من طلائع الجيش وإنبي وفاركو.

يذكر أن النسخة الأولى لموسم 2021-22 شهدت تقسيم الـ 18 فريقا على 3 مجموعات بواقع 6 في كل مجموعة مع تأهل متصدري الترتيب بالإضافة لأفضل مركز ثاني للمربع الذهبي.

وفي النسخة الثانية لموسم 2022-23 اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وفي النسخة الماضية وبعد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة، قُسمت الفرق الـ 16 على 4 مجموعات تأهل منها الأول والثاني لربع النهائي بنظام خروج المغلوب لتحديد البطل.

وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب البطولة في آخر نسختين، فيما رفع مودرن سبورت لقب النسخة الأولى من المسابقة.

FilGoal.com يستعرض معكم أجندة مباريات الأهلي في شهر ديسمبر 2024 وختام عام طويل.

1 ديسمبر – البنك الأهلي × الأهلي – الدوري المصري

7 ديسمبر – أورلاند بيراتس × الأهلي – دوري أبطال إفريقيا

10 ديسمبر – الأهلي × إنبي – كأس الرابطة المصرية

14 ديسمبر – الأهلي × الفائز من باتشوكا وبطل أمريكا الجنوبية – كأس التحدي

** 18 ديسمبر – الأهلي × ريال مدريد – نهائي كأس إنتركونتيننتال (حال فوز الأهلي بكأس التحدي)

22 ديسمبر – الأهلي × شباب بلوزداد الجزائري – دوري أبطال إفريقيا

26 ديسمبر – المصري × الأهلي – الدوري المصري

30 ديسمبر – إنبي × الأهلي – الدوري المصري