إسلام الشاطر يكشف حقيقة تعيينه مديرا لمنتخب الشباب عن طريق أشرف صبحي

شدد إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب على أن اختياره لمنصبه لم يأت من قبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال الشاطر عبر قناة إم بي سي مصر: "شعرت بالقلق بعد الهزيمة الأولى ضد المغرب وجلست مع اللاعبين وشعرت أن التحفيز بالأغاني الوطنية لن يشكل الفارق مع هذا الجيل ولكن كان التحفيز بطريقة مختلفة مع تحميلهم المسؤولية بشكل مختلف".

وواصل "لدينا مدرب على أعلى مستوى وضد تونس تحدث بشكل معنوي أولا ثم أجرى التغيير الذي أراده وأخرج عمرو خالد بيبو الذي قدم أفضل أداء له في البطولة أدخل لاعب آخر لأنه كان يعلم أنه سيكون سبب الفوز".

وأكمل "منتخب الشباب مظلوم لأنك في التصفيات تلعب بمنطقة شمال إفريقيا والتي تحتوي على الفرق الأفضل في القارة".

وتابع "من الشرف أن يرشحني أشرف صبحي لتولي منصبي بمنتخب مصر للشباب ولكن هذا لم يحدث، من تحدث معي كان جمال علام وتحدث معي عن المشروع واتفقنا على كل شيء".

وأضاف "ميكالي نجح مع البرازيل ثم مع مصر وهو قادر على صنع جيل جديد من اللاعبين الشباب ليشارك في الأولمبياد المقبلة كما فعل مع الجيل الماضي الذي أصبح أكثر من لاعب بصفوفه يشارك مع المنتخب الأول حاليا".

وتأهل منتخب مصر للشباب إلى كأس أمم إفريقيا بعد الحصول على المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة للبطولة.