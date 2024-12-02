مران الأهلي - عودة إمام عاشور.. وداري ينضم للتدريبات الجماعية وانتظام الشناوي

واصل النادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعاد إمام عاشور للمشاركة في مران الأهلي الجماعي بعد استبعاده وتدريبه منفردًا بسبب العقوبة الموقعة عليه عقب مباراة استاد أبيدجان في دوري الأبطال.

واشترط الأهلي اعتذار إمام للمدير الرياضي والجهاز الفني ولزملائه وعلى رأسهم محمد الشناوي من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

كما انضم أشرف داري للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي طارته في كاحل القدم.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة فيديو للاعبين لشرح بعض النقاط الفنية عن مواجهة البنك الأهلي.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء البنك الأهلي مرانا استشفائيا وجانبا من التدريبات في الجيم على هامش المران الجماعي، فيما أدى باقي اللاعبين مرانا بدنيا متنوعا تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، لمدة نصف ساعة مع بداية فقرات المران الجماعي للفريق.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس مرانا فنيا متنوعا للثلاثي محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفي مخلوف على هامش المران الجماعي.

وشارك مصطفى شوبير أساسيا في مواجهة البنك الأهلي.

واختتم كولر فقرات المران بَاداء اللاعبين لتدريبات فنية وتقسيمة مصغرة بين ثلاثة فرق.

وتعادل الأهلي سلبيا أمام البنك الأهلي مساء الأحد، في إطار الجولة الرابعة من مسابقة الدوري والتي أقيمت على ملعب السلام.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري مؤقتا برصيد 8 نقاط، متقدما على المصري وبيراميدز ولكل منهما 7 نقاط، قبل مواجهتهما مساء اليوم الإثنين، في إطار الجولة الرابعة.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو يوم السبت المقبل، قبل العودة إلى القاهرة لمواجهة إنبي في كأس الرابطة يوم الثلاثاء، ثم السفر إلى قطر للعب مباراة نصف نهائي كأس انتركونتيننتال.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة بوتافوجو البرازيلي، أمام باتشوكا المكسيكي في ربع النهائي.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى بدوري الأبطال على حساب استاد أبيدجان 4-2، فيما حقق أورلاندو الفوز أمام مضيفه شباب بلوزداد 2-1.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثالثة لدوري الأبطال برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منافسه أورلاندو.