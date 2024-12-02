القسم الثاني - أولى خطواته التدريبية.. أحمد مانجا مدير فني لـ تليفونات بني سويف

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 12:13

كتب : رضا السنباطي

مانجا

قرر مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف تعيين أحمد نبيل مانجا لاعب الأهلي السابق كمدير فني للفريق.

ويعاون مانجا، أحمد شكري زميله السابق في الأهلي كمدرب مساعد.

وأعلن أحمد نبيل "مانجا" لاعب الأهلي السابق اعتزاله كرة القدم نهائيا في منتصف سبتمبر الماضي.

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وتولى مانجا قيادة تليفونات بني سويف خلفا للمدرب أحمد علي.

ويستعد تليفونات بني سويف لمواجهة مسار في ختام الدور الأول من المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني ب.

وسبق وأن لعب مانجا في الأهلي والاتحاد السكندري وسموحة.

وعبر مانجا عن رضاه بمسيرته إذ حقق 7 ألقاب مع نادي طفولته الأهلي.

وسرد مسيرته إذ كتب "لعبت 249 مباراة في الدوري الممتاز، و24 مباراة في كأس مصر، و12 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، و8 مباريات في الكونفيدرالية".

وأيضا لعب في كأس العالم للأندية في المغرب وكأس العالم للشباب في كولومبيا وكأس الأمم الإفريقية للشباب.

وشكر مانجا جميع الفرق التي لعب لها بداية من الأهلي والاتحاد السكندري وسموحة والمصرية للاتصالات وتليفونات بني سويف وكذلك مجالس الإدارات والأجهزة الفنية والطبية ومسؤولي غرف الملابس واللاعبين.

وكتب صلاح معلقا لمانجا "بالتوفيق لك فيما هو قادم".

وتزامل الثنائي محمد صلاح وأحمد نبيل في كأس العالم للشباب في كولومبيا.

القسم الثاني ب أحمد نبيل مانجا
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