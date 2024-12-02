رومانو: ريال مدريد يخطط لتقديم عقد جديد لـ أسينسيو براتب أعلى

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 12:10

كتب : FilGoal

راؤول أسينسيو - ريال مدريد ضد أوساسونا

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، عن نية ريال مدريد لتقديم عرض جديد لمدافعه الشاب راؤول أسينسيو.

أسينسيو صاحب الـ21 عاما أحد ناشئي نادي ريال مدريد، بدأ في الظهور بشكل أساسي في دفاع الملكي بعد إصابة إيدير ميليتاو، وأوريلين تشواميني، وعدم عودة ديفيد ألابا بعد.

وقال رومانو عبر صفحته على فيسبوك: "يخطط ريال مدريد لتقديم عقد جديد لراؤول أسينسيو لأنهم سعداء جدًا بتأثيره.".

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وأوضح "كان أداء أسينسيو ممتازًا حتى الآن وسيقوم ريال مدريد بإعداد عرض صفقة جديدة براتب أعلى."

وينتهي العقد الحالي لمدافع ريال مدريد في يونيو 2026.

لعب أسينسيو 3 مباريات في الدوري الإسباني أمام أوساسونا، وليجانيس، وخيتافي، ليساعد في خروج شباك فريقه نظيفة في المباريات الثلاث، وكذلك ساهم في هدف بمباراة أوساسونا.

كما شارك في مباراة ليفربول بدوري الأبطال على ملعب أنفيلد والتي خسرها الملكي بثنائية نظيفة، إلا أن اللاعب نال إشادة كبيرة.

راؤول أسينسيو ريال مدريد دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني
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