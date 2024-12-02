الكومي يرد على سبب تأخير عقوبات لجنة الانضباط.. ومستحقات إيهاب جلال

رد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على عدد من التساؤلات الخاصة بالمجلس السابق.

ويتسلم المجلس الجديد بقيادة هاني أبو ريدة مهمته رسميا الأسبوع المقبل.

وكشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر قناة dmc: "ثقافة جماهيرنا تختلف عن ثقافة جماهير برشلونة وريال مدريد، شاهدنا جماهير مانشستر سيتي تدعم لاعبيها حتى بعد الخسارة أمام ليفربول، عندما نصل لتلك الثقافة سيكون العمل بكل أريحية".

وبسؤاله عن سبب تأجيل إعلان العقوبات أوضح "وصلت بالفعل من لجنة الانضباط سواء عقوبات الأهلي ضد بيراميدز أو جوميز، وقررنا إصدار كافة العقوبات قبل رحيلنا وقدوم المجلس الجديد الأسبوع المقبل".

وتابع "على المستوى الشخصي لا أعلم عقوبات لجنة الانضباط في مباراتي الأهلي ضد بيراميدز أو جوميز، وفضلنا تأجيلها لما بعد السوبر لأنه سيقام خارج مصر وكان ذلك بشيء من الحكم".

وشدد "أؤكد صدور العقوبات خلال اليومين المقبلين وهي عقوبات مخالفة تماما لما صدر على مواقع التواصل الاجتماعي، مسؤول لجنة الانضباط نفى كل ما أثير".

أما عن اختفاء خطاب استضافة نهائي دوري الأبطال أجاب "لم يكن لدينا علم بذلك الخطاب فور وصولنا وتسلم المسؤولية، ومن المستحيل أن نقف أمام مصلحة الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز أو المصري وغيرهم من الأندية".

وعن فترة الراحل إيهاب جلال كشف "حازم إمام لم يعترض على تعيينه لكنه كان مؤيدا للتعاقد مع مدرب أجنبي هو ومحمد بركات، وأعتقد أننا كنا مخطئين ورؤيتهما الفنية كانت أفضل".

وشدد "إعلان جمال علام إقالة إيهاب جلال وهو في الطائرة بالنسبة لي ربما لم يكن موفقا".

وواصل "الراحل إيهاب جلال تم إرسال كافة مستحقاته المتأخرة عبر حسابه البنكي، تامر النحاس -وكيله- كان يطالب بقيمة العقد بالكامل وبنود التعاقد لا تنص على ذلك لعدم وجود شرط جزائي".

واختتم الكومي تصريحاته "لم تكن هناك خلافات داخلية بمجلس إدارة اتحاد الكرة، لكن كما يعلم الجميع الأهلي والزمالك لهما ظهيرهما الجماهيري والإعلامي على عكس اتحاد الكرة، لذلك هو الحلقة الأضعف إعلاميا والمستباحة".

وتنتهي ولاية مجلس اتحاد الكرة الحالي رسميا في العاشر من ديسمبر الجاري.

وأعلنت اللجنة الانتخابية لاتحاد الكرة المصري رفض كافة الطعون المقدمة ضد قائمة هاني أبو ريدة، التي لم يترشح سواها في الانتخابات.

ووفقا للوضع الحالي فإن قائمة هاني أبو ريدة هي من ستقود اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية في حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.

وجاءت قائمة أبو ريدة بالكامل كالتالي:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

بينما جاءت قائمة الأسماء الاحتياطية كالآتي:

جيمس حنا

هيام بركة

أشرف موسى

وتقام انتخابات اتحاد كرة القدم يوم 10 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يخوضها هاني أبو ريدة على منصب الرئيس.

وعلم FilGoal.com كيف يفكر هاني أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات، وما هي القرارت التي يدرسها مع قائمته في الوقت الحالي لتطبيقها إذا عاد من جديد لرئاسة الجبلاية.

وإليكم القرارات الأولية التي سيتخذها أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات:

إلغاء منتخب 2010

سيكون القرار الأول الذي سيخذه مجلس إدارة هاني أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة هو إلغاء منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 والذي يقوده في الوقت الحالي وائل رياض.

المدير التنفيذي

سيتخذ هاني أبو ريدة قرارا بتعيين إيهاب لهيطة في منصب المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وهو المنصب الذي كان يشغله أيضا مع أبو ريدة في اتحاد الكرة قبل عدة سنوات.

على أن يعود وليد العطار المدير التنفيذي الحالي لمنصبه السابق كمدير لشؤون اللاعبين.

المدير الفني للاتحاد

كما يدرس أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة إلغاء منصب المدير الفني للاتحاد والذي يشغله حاليا علاء نبيل، مع تعيين لجنة فنية تكون مسؤولة عن كل الأمور الفنية التي تخص الاتحاد والمنتخبات المصرية بكافة مراحلها العمرية، وسيرأس هذه اللجنة أحد خبراء كرة القدم المصرية وسيكون معه عدة أعضاء للعمل في اللجنة الفنية.