استعاد وعيه.. تقارير إيطالية تكشف تطورات الحالة الصحية للاعب فيورنتينا

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن مستجدات حالة لاعب فيورنتينا إدواردو بوفي عقب سقوطه في مواجهة إنتر.

وكشفت الصحيفة أنه تم نزع أنبوب التنفس الصناعي وهو الآن في وعيه الكامل واستفاق، ويجيب على الأسئلة بشكل طبيعي.

كما نقلت جازيتا عن الطاقم الطبي المعالج للاعب: "لم يحدث أي ضرر في القلب أو الأعصاب، ولكنه لا يزال في وحدة العناية المركزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي فيورنتينا ومركز كاريجي الطبي سيصدران تحديثا طبيا عن اللاعب بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية.

ويحاول الجهاز الطبي الوصول إلى أسباب السكتة القلبية التي استمرت لبضع ثوان على أرض الملعب، بالإضافة إلى بعض القياسات المنخفضة للاعب والتي أظهرتها الفحوصات بعد وصوله المستشفى، قبل استقرار حالة اللاعب، بحسب الصحيفة.

وسيتدرب فريق فيورنتينا بعد ظهر اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة إمبولي في كأس إيطاليا يوم الأربعاء المقبل.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل المباراة لوقت لاحق وعدم استكمالها اليوم الأحد.

وخرج لاعبي الفريقين من أرض الملعب بعد نقل بوفي للمستشفى عبر سيارة الإسعاف.

بوفي صاحب الـ 22 عاما يلعب الموسم الجاري معارا من روما لفيورنتينا، وخاض 12 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل هدفا.

وسبق أن شهد بوفي بنفسه سقوط زميله إيفان نديكا الموسم الماضي بقميص روما ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.

ويتساوى إنتر وفيورنتينا في رصيد النقاط بـ 28 نقطة لكل فريق في المركزين الثالث والرابع.