مواعيد مباريات الإثنين 2 ديسمبر 2024.. صراع الزمالك وبيراميدز والمصري على قمة الدوري

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 10:31

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - المصري

تختتم منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري بثلاث مباريات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

تتصارع فرق الزمالك والمصري وبيراميدز على قمة الدوري عقب مرور 4 جولات.

يستضيف المصري فريق بيراميدز في تمام الخامسة مساء على استاد السويس الجديد.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يلعب بتروجت أمام فاركو على استاد بتروسبورت، ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما تختتم مباريات الجولة عندما يحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

دوري المحترفين المصري

تقام خمس مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة وجميعهم في الثانية والنصف عصرا.

إذ يلعب أبو قير للأسمدة أمام القناة، ويواجه لافيينا فريق الداخلية، ويحل منتخب السويس ضيفا على ديروط.

كما يحل بترول أسيوط ضيفا على راية وأخيرا يستضيف المقاولون العرب فريق أسوان.

دوري أبطال آسيا

يحل الريان القطري بقيادة محمود تريزيجيه ضيفا على الوصل الإماراتي في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت إكسترا 1.

بينما يستضيف أهلي جدة فريق استقلال طهران في نفس التوقيت.

وأخيرا القمة العربية بين النصر السعودي والسد القطري في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت 1.

الدوري المصري الزمالك بيراميدز المصري
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