قائد منتخب الشباب يكشف ما أضافه وائل رياض قبل ميكالي.. وما يحتاجه الفريق مستقبلا

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 02:24

كتب : FilGoal

معتز محمد - مصر للشباب - ليبيا

كشف معتز محمد قائد منتخب الشباب ولاعب الأهلي عن كيفية اجتياز المرحلة التي تلت الخسارة الأولى أمام المغرب في بطولة شمال إفريقيا.

وقال محمد في تصريحاته لقناة الأهلي: "كنا نضع الكثير من الآمال على المباراة الأولى أمام المغرب، وقدمنا مباراة جيدة ولكن غاب التوفيق وخسرنا".

وأضاف "بعد المباراة اجتمعنا واتفقنا على الفوز بأي شكل للتواجد في كأس أمم إفريقيا. نحن 20 لاعبا ولكننا نلعب باسم جيل كامل".

وأوضح "لذلك قاتلنا حتى آخر نفس من أجل التأهل إلى كأس أمم إفريقيا".

وعن التحول من قيادة وائل رياض إلى البرازيلي روجيرو ميكالي قال: "أشكر وائل رياض الذي عمل معنا لمدة عام وأفادنا كثيرا وكان له دور في التأهل".

وأكمل "لكل منهما عمله الذي ساهم في نجاحنا، ولو أكملنا مع وائل رياض كنا سنتأهل أيضا".

وواصل "تمكننا من التأقلم سريعا مع ميكالي وقال لنا إننا نفهمه سريعا. أجرينا 14 حصة تدريبية فقط قبل البطولة وحفظنا ما يريده ونجحنا في التأهل، ولو حظينا بالمزيد من الوقت كنا سنقدم أفضل".

وتابع "عمل ميكالي ليس معقدا، بل بسيطا ولكنه يصنع فارقا كبيرا".

وتأهل منتخب مصر إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما بالفوز على تونس في الجولة الأخيرة بهدف دون رد.

واختتم شباب مصر بقيادة روجيرو ميكالي بطولة شمال إفريقيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف منتخب المغرب المتصدر بـ 10 نقاط، ليتأهل المنتخبان سويا.

ويتأهل 4 منتخبات من بطولة إفريقيا إلى كأس العالم، أي أن الوصول لنصف نهائي البطولة يكفي لتحقيق الهدف.

وجاء ترتيب بطولة شمال إفريقيا كالآتي:

1- المغرب (10 نقاط)

2- مصر (7 نقاط)

3- تونس (6 نقاط)

4- الجزائر (5 نقاط)

5- ليبيا (0 نقطة)

وحتى الآن لم يتم تحديد البلد التي تستضيف بطولة أمم إفريقيا للشباب، وإن كان الأقرب أن تستضيفها مصر أو المغرب.

وبدورها ستكون البطولة مؤهلة لكأس العالم للشباب 2025 للشباب تحت 20 عاما، والذي سيقام في الصيف المقبل.

منتخب الشباب معتز محمد
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