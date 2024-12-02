أحمد عابدين: التصفيات أصعب من بطولة إفريقيا.. وهذا هدفي منها

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 02:23

كتب : FilGoal

أحمد عابدين - سيراميكا كليوباترا

تحدث أحمد عابدين لاعب منتخب الشباب وسيراميكا كليوباترا عن عدم مشاركته في بداية بطولة شمال إفريقيا وكيفية تعامله مع الموقف.

وقال عابدين في تصريحاته لقناة الأهلي: "الفوز لدينا كان أهم من اللعب. ولذلك كنا نحفز بعضنا البعض".

وأضاف "كنا نعرف أن هذه التصفيات أصعب من بطولة أمم إفريقيا نفسها".

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وتابع "التعادل مع الجزائر جعل الوضع أسوأ بعد الخسارة مع المغرب وصرنا بحاجة لنتائج الآخرين".

وعن المشاركة في بطولة إفريقيا قال: "البطولة في فبراير أو مارس، والآن تركيزي مع سيراميكا وأريد المشاركة والتجهز للبطولة قدر الإمكان".

وأوضح "سيكون لدينا المزيد من الوقت مع المدرب روجيرو ميكالي ونحن بحاجة لذلك من أجل التطور".

وتأهل منتخب مصر إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما بالفوز على تونس في الجولة الأخيرة بهدف دون رد.

واختتم شباب مصر بقيادة روجيرو ميكالي بطولة شمال إفريقيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف منتخب المغرب المتصدر بـ 10 نقاط، ليتأهل المنتخبان سويا.

ويتأهل 4 منتخبات من بطولة إفريقيا إلى كأس العالم، أي أن الوصول لنصف نهائي البطولة يكفي لتحقيق الهدف.

وجاء ترتيب بطولة شمال إفريقيا كالآتي:

1- المغرب (10 نقاط)

2- مصر (7 نقاط)

3- تونس (6 نقاط)

4- الجزائر (5 نقاط)

5- ليبيا (0 نقطة)

وحتى الآن لم يتم تحديد البلد التي تستضيف بطولة أمم إفريقيا للشباب، وإن كان الأقرب أن تستضيفها مصر أو المغرب.

وبدورها ستكون البطولة مؤهلة لكأس العالم للشباب 2025 للشباب تحت 20 عاما، والذي سيقام في الصيف المقبل.

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