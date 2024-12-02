زعلوك: هكذا تابعنا المباراة الحاسمة.. ولكل لاعب أهدافه في بطولة إفريقيا

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 02:21

كتب : FilGoal

محمد زعلوك - الأهلي

كشف محمد زعلوك مهاجم منتخب مصر للشباب عن أصعب لحظة مرت على الفريق في وقت بطولة شمال إفريقيا.

وقال زعلوك في تصريحاته لقناة الأهلي: "كنا في التدريبات ولكن كنا نتابع أخبار مباراة الجزائر أمام تونس التي ستحدد تأهلنا من عدمه قدر الإمكان".

وأضاف "أصبت في المباراة الودية السابقة للبطولة ولعبت أول مباراة بأربطة على رأسي لأنها تطلبت 3 غرز طبية".

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وعن بطولة إفريقيا التي يستهدف المنتخب منها التأهل إلى كأس العالم قال: "هذه البطولة مهمة لكل لاعب بشكل فردي إضافة لأهميتها في المنتخب".

وتابع "العالم كله يشاهدك في هذه البطولات، ولكل لاعب أهدافه ويمكنه تحقيقها في فرصة كهذه".

وتأهل منتخب مصر إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما بالفوز على تونس في الجولة الأخيرة بهدف دون رد.

واختتم شباب مصر بقيادة روجيرو ميكالي بطولة شمال إفريقيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف منتخب المغرب المتصدر بـ 10 نقاط، ليتأهل المنتخبان سويا.

ويتأهل 4 منتخبات من بطولة إفريقيا إلى كأس العالم، أي أن الوصول لنصف نهائي البطولة يكفي لتحقيق الهدف.

وجاء ترتيب بطولة شمال إفريقيا كالآتي:

1- المغرب (10 نقاط)

2- مصر (7 نقاط)

3- تونس (6 نقاط)

4- الجزائر (5 نقاط)

5- ليبيا (0 نقطة)

وحتى الآن لم يتم تحديد البلد التي تستضيف بطولة أمم إفريقيا للشباب، وإن كان الأقرب أن تستضيفها مصر أو المغرب.

وبدورها ستكون البطولة مؤهلة لكأس العالم للشباب 2025 للشباب تحت 20 عاما، والذي سيقام في الصيف المقبل.

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