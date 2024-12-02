عمر خضر: لا أنوي العودة من الخارج حتى أتألق.. وهذا سر تدريبات أستون فيلا

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 02:19

كتب : FilGoal

عمر خضر

تحدث عمر خضر لاعب أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر للشباب عن تجربته في الاحتراف.

عمر خضر

النادي : أستون فيلا

وقال عمر خضر في تصريحاته لقناة الأهلي: "الأمور تسير جيدا منذ انتقالي إلى أستون فيلا".

وأضاف "أتدرب مع فريق تحت 21 عاما وأحيانا أتدرب مع الفريق الأول".

وأكمل "المدرب تحت 21 عاما إسباني أيضا مثل أوناي إيمري مدرب الفريق الأول".

وكشف "هناك توحيد للتدريبات على مستوى الفرق جميعا سواء الأول أو تحت 21 عاما أو تحت 18".

وأوضح "أحيانا نلعب مباريات ضد المستبعدين من الفريق الأول، ونتدرب معهم من حين لآخر".

وواصل "اللاعبون هناك أدخلوني في الأجواء والأمور تسير جيدا، ولا أنوي العودة من الاحتراف وأخطط للتألق هناك".

وعن أصعب موقف واجهه في بطولة شمال إفريقيا مع منتخب مصر قال: "وقت مباراة الجزائر كنت بعيدا عن المشاركة في المباريات، وتعرضت لإصابة قبلها في مباراة المغرب".

وتأهل منتخب مصر إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما بالفوز على تونس في الجولة الأخيرة بهدف دون رد.

واختتم شباب مصر بقيادة روجيرو ميكالي بطولة شمال إفريقيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف منتخب المغرب المتصدر بـ 10 نقاط، ليتأهل المنتخبان سويا.

ويتأهل 4 منتخبات من بطولة إفريقيا إلى كأس العالم، أي أن الوصول لنصف نهائي البطولة يكفي لتحقيق الهدف.

وجاء ترتيب بطولة شمال إفريقيا كالآتي:

1- المغرب (10 نقاط)

2- مصر (7 نقاط)

3- تونس (6 نقاط)

4- الجزائر (5 نقاط)

5- ليبيا (0 نقطة)

وحتى الآن لم يتم تحديد البلد التي تستضيف بطولة أمم إفريقيا للشباب، وإن كان الأقرب أن تستضيفها مصر أو المغرب.

وبدورها ستكون البطولة مؤهلة لكأس العالم للشباب 2025 للشباب تحت 20 عاما، والذي سيقام في الصيف المقبل.

عمر خضر في أستون فيلا

وكان نادي أستون فيلا الإنجليزي قد أعلن التعاقد مع عمر خضر قادما من نادي زد في أغسطس الماضي.

يأتي ذلك بعدما قضى اللاعب فترة معايشة مع أستون فيلا في العام الماضي، ولكن تأجل انضمام اللاعب لحين بلوغ السن القانوني (18 عاما).

وكشف أستون فيلا عن التعاقد مع عمر خضر بحضور أحمد المحمدي قائد منتخب مصر وأستون فيلا السابق.

ويمثل هذا الاتفاق أول توقيع للاعب منذ أن أبرم أستون فيلا ونادي زد اتفاقية تعاون في وقت سابق من هذا العام.

وقضى عمر خضر بعض الوقت في مركز تدريبات أستون فيلا في وقت سابق.

ولعب خضر مع الفريق الرديف لأستون فيلا في بطولة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وشارك خضر في مباراة فريقه ضد إيستيرن بينجال والتي أقيمت من 50 دقيقة وفاز بها أستون فيلا بأربعة أهداف دون مقابل.

وسجل خضر الهدف الثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد أن راوغ المدافع.

أستون فيلا عمر خضر
نرشح لكم
متفوق في كل شيء.. ماذا قدم مرموش في فوز فرانكفورت على هايدنهايم تأثير كبير من لمسات قليلة.. ماذا قدم صلاح في فوز ليفربول على سيتي سجل 2 من 7.. مرموش يقود فرانكفورت لمطاردة بايرن ميونيخ على الصدارة بمشاركة عبد المنعم.. هاتريك لاكازيت يقود ليون لفوز كبير على نيس اجتاز أجويرو وعادل روني.. صلاح يواصل انفجاره الرقمي أمام مانشستر سيتي انتهت الدوري الألماني - هايدينهايم (0)-(4) فرانكفورت.. ثنائية لمرموش = فوز أمام مانشستر سيتي.. صلاح يصل لـ 100 تمريرة حاسمة بقميص ليفربول تشكيل نيس - عبد المنعم مستمر في التشكيل الأساسي ضد ليون في الدوري
أخر الأخبار
مأساة مروعة.. أكثر من 100 قتيل في غينيا بسبب ركلة جزاء ساعة | الكرة الإفريقية
قائد منتخب الشباب يكشف ما أضافه وائل رياض قبل ميكالي.. وما يحتاجه الفريق مستقبلا ساعة | الكرة المصرية
أحمد عابدين: التصفيات أصعب من بطولة إفريقيا.. وهذا هدفي منها ساعة | الكرة المصرية
زعلوك: هكذا تابعنا المباراة الحاسمة.. ولكل لاعب أهدافه في بطولة إفريقيا ساعة | منتخب مصر
عمر خضر: لا أنوي العودة من الخارج حتى أتألق.. وهذا سر تدريبات أستون فيلا ساعة | المحترفون
شكشك: كنا نريد الحفاظ على الجهاز الفني.. وسجلت هدف الفوز ولكن 2 ساعة | الدوري المصري
رجل مباراة الجونة أمام سموحة: لم نكن موفقين أمام المحلة وهكذا غيرنا الأمور 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب البنك الأهلي: استفدنا من أخطاء التحكيم أمام الأهلي؟ نحن الأكثر تعرضا للظلم 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن