عمر خضر: لا أنوي العودة من الخارج حتى أتألق.. وهذا سر تدريبات أستون فيلا

تحدث عمر خضر لاعب أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر للشباب عن تجربته في الاحتراف.

عمر خضر النادي : أستون فيلا

وقال عمر خضر في تصريحاته لقناة الأهلي: "الأمور تسير جيدا منذ انتقالي إلى أستون فيلا".

وأضاف "أتدرب مع فريق تحت 21 عاما وأحيانا أتدرب مع الفريق الأول".

وأكمل "المدرب تحت 21 عاما إسباني أيضا مثل أوناي إيمري مدرب الفريق الأول".

وكشف "هناك توحيد للتدريبات على مستوى الفرق جميعا سواء الأول أو تحت 21 عاما أو تحت 18".

وأوضح "أحيانا نلعب مباريات ضد المستبعدين من الفريق الأول، ونتدرب معهم من حين لآخر".

وواصل "اللاعبون هناك أدخلوني في الأجواء والأمور تسير جيدا، ولا أنوي العودة من الاحتراف وأخطط للتألق هناك".

وعن أصعب موقف واجهه في بطولة شمال إفريقيا مع منتخب مصر قال: "وقت مباراة الجزائر كنت بعيدا عن المشاركة في المباريات، وتعرضت لإصابة قبلها في مباراة المغرب".

وتأهل منتخب مصر إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما بالفوز على تونس في الجولة الأخيرة بهدف دون رد.

واختتم شباب مصر بقيادة روجيرو ميكالي بطولة شمال إفريقيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف منتخب المغرب المتصدر بـ 10 نقاط، ليتأهل المنتخبان سويا.

ويتأهل 4 منتخبات من بطولة إفريقيا إلى كأس العالم، أي أن الوصول لنصف نهائي البطولة يكفي لتحقيق الهدف.

وجاء ترتيب بطولة شمال إفريقيا كالآتي:

1- المغرب (10 نقاط)

2- مصر (7 نقاط)

3- تونس (6 نقاط)

4- الجزائر (5 نقاط)

5- ليبيا (0 نقطة)

وحتى الآن لم يتم تحديد البلد التي تستضيف بطولة أمم إفريقيا للشباب، وإن كان الأقرب أن تستضيفها مصر أو المغرب.

وبدورها ستكون البطولة مؤهلة لكأس العالم للشباب 2025 للشباب تحت 20 عاما، والذي سيقام في الصيف المقبل.

عمر خضر في أستون فيلا

وكان نادي أستون فيلا الإنجليزي قد أعلن التعاقد مع عمر خضر قادما من نادي زد في أغسطس الماضي.

يأتي ذلك بعدما قضى اللاعب فترة معايشة مع أستون فيلا في العام الماضي، ولكن تأجل انضمام اللاعب لحين بلوغ السن القانوني (18 عاما).

وكشف أستون فيلا عن التعاقد مع عمر خضر بحضور أحمد المحمدي قائد منتخب مصر وأستون فيلا السابق.

ويمثل هذا الاتفاق أول توقيع للاعب منذ أن أبرم أستون فيلا ونادي زد اتفاقية تعاون في وقت سابق من هذا العام.

وقضى عمر خضر بعض الوقت في مركز تدريبات أستون فيلا في وقت سابق.

ولعب خضر مع الفريق الرديف لأستون فيلا في بطولة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وشارك خضر في مباراة فريقه ضد إيستيرن بينجال والتي أقيمت من 50 دقيقة وفاز بها أستون فيلا بأربعة أهداف دون مقابل.

عمر خضر يسجل أول أهدافه بقميص أستون فيلا ⚽💥pic.twitter.com/90gzph1O0R — FilGoal (@FilGoal) August 4, 2024

وسجل خضر الهدف الثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد أن راوغ المدافع.