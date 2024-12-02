شكشك: كنا نريد الحفاظ على الجهاز الفني.. وسجلت هدف الفوز ولكن

أبدى مصطفى شكشك لاعب إنبي وصاحب هدف فوزه أمام الإسماعيلي سعادته بانتصار أمن الجهاز الفني بقيادة سيد ياسين من وجهة نظره.

وقال شكشك في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كنت موفقا في الهدف لأننا في وضع صعب ونحاول بذل كل ما لدينا".

وأضاف "لدينا مدير وجهاز فني على أعلى مستوى ونتمنى استمرارهم، ولو حدث شيء سيئ من الوارد لا قدر الله أن يرحلوا ونحن لا نريد ذلك".

وأوضح "سجلت هدفا وبعدها تسببت في ركلة جزاء ضدنا، وبالتالي الفوز يذهب إلى الحارس رضا السيد الذي تصدى لركلتي الجزاء".

وعن اسم شكشك قال: "إنه اسم أطلقوه عليّ في الصغر على اسم أخي الكبير".

وتغلب إنبي على الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل مصطفى شكشك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68.

قبل هذا الهدف نال الإسماعيلي ركلة جزاء، سددها عماد حمدي وتصدى لها رضا السيد في الدقيقة 62.

وبعد الهدف حصل الإسماعيلي على ركلة جزاء ثانية، سددها خالد النبريص فتصدى لها السيد مرة أخرى في الدقيقة 71.

وبذلك يتلقى الإسماعيلي خسارته الثانية هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من تعادل مع غزل المحلة وفوز على بتروجت.

أما إنبي فحقق فوزه الأول وارتقى إلى المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، حيث كان قد تعادل سلبيا مع مودرن سبورت في الجولة الأولى قبل تلقي هزيمتين متتاليتين أمام بيراميدز وفاركو.

وأصبح رضا السيد حارس مرمى إنبي الحارس رقم 11 الذي يتصدى لركلتي جزاء في مباراة واحدة بتاريخ الدوري المصري.

وفي الموسم الجاري تصدى الحراس لـ 6 ركلات جزاء 3 منها من نصيب إنبي بواقع ركلة تصدى لها عبد الرحمن سمير ضد مودرن سبورت، و2 لرضا السيد ضد الإسماعيلي.

ويعد إنبي أكثر فريق احتسبت ضده ركلات جزاء هذا الموسم حتى الآن برصيد 4 مرات، سُجل منها واحدة فقط عن طريق عمرو ناصر لاعب فاركو في الجولة الماضية.

ايه الحظ دة يا اسماعيلي 😱.. ركلة جزاء تانية ضائعة وتألق غير عادي من رضا السيد حارس مرمى إنبي🔥pic.twitter.com/6sdkCyZuGy — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 1, 2024

وإليكم قائمة الحراس الذين تصدوا لركلتي جزاء في مباراة واحدة بتاريخ الدوري المصري

ألدو ستيلا (1958-59).. الزمالك × الترسانة

عادل هيكل (1960-61).. الأهلي × اتحاد السويس

يوسف طاهر (1996-97).. الاتحاد × اتحاد عثمان

محمد العقباوي (2005-06).. المقاولون العرب × غزل المحلة

محمود السيد (2012-13).. الاتحاد × بتروجت

شريف إكرامي (2013-14).. الأهلي × بتروجت

علي فرج (2016-17).. بتروجت × الداخلية

عماد السيد (2016-17).. طلائع الجيش × الزمالك

محمد مصطفى (2017-18).. النصر × مصر للمقاصة

عماد السيد (2019-20).. الاتحاد × حرس الحدود

محمد عواد (2020-21).. الزمالك × المصري

رضا السيد (2024-25).. إنبي × الإسماعيلي

ويعد عماد السيد حارس طلائع الجيش الحالي هو الوحيد في القائمة الذي تصدى لركلتي جزاء في مرتين.

يذكر أن رضا السيد (32 عاما) حارس إنبي تصدى لركلة جزاء لأول مرة في تاريخه بالمسابقة.

رضا السيد خاض 83 مباراة في الدوري المصري خرج بشباك نظيفة في 26 واستقبل 107 هدفا.

وارتدى قمصان أسوان والاتحاد والداخلية وإنبي في الدوري المصري.