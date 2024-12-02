رجل مباراة الجونة أمام سموحة: لم نكن موفقين أمام المحلة وهكذا غيرنا الأمور

أبدى محمد علاء حارس مرمى الجونة ورجل مباراته أمام سموحة سعادته بحفاظ تصدياته على التعادل السلبي في الجولة الرابعة من الدوري.

وقال علاء في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "في الأسبوع الماضي تعرضنا لسوء توفيق أمام غزل المحلة وخسرنا في ملعبنا".

وأضاف "في هذا الموسم النقطة التي ستضيع لا يمكن تعويضها بسبب نظام الدوري، فعملنا وكنا موفقين بقيادة المدرب علاء عبد العال".

وأكمل "حصلنا على نقطة من فريق سموحة وهو فريق كبير".

وبعد محاولات متبادلة وكرة ضربت العارضة هنا و أخرى ضربت القائم هناك، تعادل سموحة مع الجونة بدون أهداف في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وبذلك يتعادل سموحة للمرة الثانية على التوالي بعد التعادل السلبي مع طلائع الجيش، ليحتل المركز التاسع برصيد 5 نقاط، حيث فاز على حرس الحدود في الجولة الأولى.

على الجانب الآخر حقق الجونة تعادله السلبي الثالث بعد مباراتي زد والمصري، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال لم يحقق أي انتصار في أول 4 جولات، ولم يتلقَ سوى هزيمة واحدة أمام غزل المحلة بهدف دون رد، وتلقى فيها الهدف الوحيد الذي تعرضت له شباكه في 4 مباريات، بينما لم يسجل أي هدف حتى الآن.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: ميدو مصطفى - محمد ربيعة - أبو بكر ليادي - إسلام جابر

خط الوسط: محمد ك ناريا - دوكو دودو - محمود صابر

خط الهجوم: صامويل أمادي - حسام حسن - عبد الكبير الوادي

فيما جاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أحمد عبد الرسول - أحمد مجدي - أحمد رضا - أحمد العش - بلال السيد

خط الوسط: رضا صلاح - عبد الجواد محمد

خط الهجوم: أوجو صامويل - علي الزاهدي - أكيم فافور

وصف المباراة

كاد الجونة يباغت سموحة في الدقيقة 8 بانفراد أوجو صامويل ولكن الهاني سليمان خرج وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 10 رد محمود صابر بتسديدة من خارج المنطقة، ولكن إلى ركلة مرمى.

وحاول حسام حسن في الدقيقة 12 بتسديدة قوية تصدى لها محمد علاء ببراعة.

وفي الدقيقة 42 سدد علي الزاهدي من خارج المنطقة ولكن فوق العارضة.

واستمرت محاولات الجونة في الدقيقة 44 بتسديدة رضا صلاح من داخل المنطقة، ليتألق الهاني سليمان في الإبعاد.

وفي الدقيقة 45+1 أهدر صامويل أمادي انفرادا بمرمى الجونة، بتسديدة جاورت القائم.

ومع انطلاق الشوط الثاني كاد الجونة يباغت مرة أخرى بتسديدة قوية من فيفور أكيم، ولكنها ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 50 سدد عبد الجواد محمد كرة مرت بجوار المرمى.

وحاول ميدو مصطفى برأسية نتجت عن ركلة حرة في الدقيقة 60، ولكنها مرت فوق العارضة.

وحل تايوو أوريبلاي ومازن ياسر بدلا من فيفور أكيم وعلي الزاهدي في صفوف الجونة في الدقيقة 62.

وسدد محمود صابر في الدقيقة 69 ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وأتى محمد سعيد وشريف رضا بدلا من محمود صابر وصامويل أمادي في صفوف سموحة.

على الجانب الآخر حل حسن ياسين وشامسو كبير بدلا من رضا صلاح وتايوو أوريبلاي في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 81 أتى محمد سالم بدلا من دوكو دودو في صفوف سموحة.

وسدد إسلام جابر في الدقيقة 82 أخطر فرص سموحة لترتطم بالقائم.

وأتى مصطفى البدري وأحمد خالد بدلا من عبد الكبير الوادي وأبو بكر ليادي في الدقيقة 85.

على الجانب الآخر أحمد حامد شوشة بدلا من أحمد العش في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة 89 سدد شامسو كبير ولكن الهاني سليمان تصدى ببراعة.

وتألق محمد علاء حارس الجونة في التصدي لرأسية قوية من حسام حسن في الدقيقة 90.

وفي الدقيقة 92 أبعد علاء تسديدة أخرى من ميدو مصطفى برأسية.