مدرب البنك الأهلي: استفدنا من أخطاء التحكيم أمام الأهلي؟ نحن الأكثر تعرضا للظلم

علق عاصم صلاح المدرب المساعد لفريق البنك الأهلي بشأن ما تردد من استفادة الفريق من خطأين تحكيمين أمام الأهلي.

وقال صلاح في تصريحاته لقناة صدى البلد: "البنك من أكثر الأندية تضررا من التحكيم في الدوري المصري".

وأوضح "تعرضنا للظلم في عدة مباريات منذ الموسم الماضي وهو ما تكرر في أول مباراة من الموسم الحالي ضد الزمالك".

وتابع "لم أرَ اللعبتين بعض ولكننا ظلمنا كثيرا وندعم التحكيم ونقول إن الأخطاء جزء من اللعبة والخطأ وارد في العنصر البشري".

وعن حالة أحمد ياسر ريان الذي أصيب قال: "نتمنى الشفاء لأحمد ياسر ريان الذي تعرض لكسر في الترقوة. مدة الغياب لن يتم حسمها إلا بعد إجراء الجراحة".

وعن مطالبة جماهير الأهلي لطارق مصطفى باللعب بنفس القوة أمام بقية الفرق قال: "طارق مصطفى يلعب بنفس القوة أمام كل الفرق وبمعيار واحد. أحرجنا الزمالك في أول مباراة وكنا قريبين من الفوز عليه".

ولم يفز الأهلي في المباراة الثانية على التوالي بعدما تعادل في اللقاء السابق مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق.

ووصل الأهلي إلى النقطة 8 في الصدارة بشكل مؤقت، وحصد البنك الأهلي النقطة الثانية له في المركز الـ16.

وصف المباراة

بدأ البنك الأهلي تهديد مرمى الأهلي مبكرا وانطلق ياو أنور بمجهود فردي لينفرد بالمرمى ويسدد كرة أبعدها مصطفى شوبير ببراعة في الدقيقة الثانية.

ومرة أخرى توغل سعيدو سيمبوري داخل منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها شوبير أيضا.

واستمرت فرص البنك الأهلي المهدرة من انفراد جديد لـ ياو أنور لكنه سدد كرة أرضية مرت جوار قائم شوبير.

ورد الأهلي هذه المرة بانفراد من حسين الشحات لكنه سدد الكرة في الحارس عبد العزيز البلعوطي.

ومن ركلة ركنية كاد الأهلي أن يسجل هدف التقدم بضربة رأسية من ياسر إبراهيم بعد تنفيذ من يحيى عطية الله، لكن الكرة مرت جوار القائم.

وتلقى البنك الأهلي ضربة قوية بعدما تعرض لاعبه أحمد ياسر ريان لإصابة خطيرة وغادر الملعب في الدقيقة 38 وشارك بدلا منه محمد جريندو.

وفور خروجه من الملعب غادر أحمد ياسر ريان داخل سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

ومرة أخرى كاد ياو أنور أن يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي بعدما واجه مصطفى شوبير وسدد كرة تصدى لها حارس الأهلي مجددا.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني دفع مارسيل كولر مدرب الأهلي بـ عمرو السولية بدلا من كوكا.

واستمرت محاولات الأهلي ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى البنك الاهلي.

ودفع كولر بالثنائي عمر كمال ورضا سليم بدلا من خالد عبد الفتاح وبيرسي تاو.

وسجل رامي ربيعة هدفا من ضربة رأسية بعد عرضية من رضا سليم.

لكن الحكم بعد العودة للفيديو ألغى الهدف لوجود لمسة يد على رامي ربيعة.

وكاد كهربا أن يسجل هدف فوز الأهلي في الدقيقة 85 بعد تمريرة أرضية من كهربا وضعته في مواجهة المرمى لكنه سدد الكرة وتصدى لها عبد العزيز البلعوطي حارس البنك.

وفي النهاية دفع كولر بالثنائي كريم الدبيس وسمير محمد بدلا من أفشة والشحات.

وحاول الأهلي في الدقائق المتبقية إحراز هدف الفوز ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.