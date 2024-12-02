روديجير: نسير بشكل جيد في الدوري منذ الهزيمة من برشلونة.. وركلة الجزاء واضحة

يرى أنطونيو روديجير لاعب ريال مدريد أن الأمور تسير بشكل جيد في بطولة الدوري منذ الخسارة في الكلاسيكو من برشلونة.

وانتصر ريال مدريد على منافسه خيتافي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال اللاعب الألماني للصحفيين بعد المباراة: "علينا أن نكون سعداء للحصول على نقاط المباراة، كان بالإمكان تسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف "الأمور تسير بشكل جيد في الدوري منذ الخسارة من برشلونة، لكن يجب التحسن واللعب بطريقة أفضل في دوري أبطال أوروبا".

وأكمل "دوري هو المساعدة في الدفاع والهجوم، ركلة الجزاء التي حصلت عليها كانت واضحة".

وأنهى حديثه قائلا: "مباريات كأس إنتركونتينينتال ستكون صعبة وعلينا التركيز للعبهم بشكل جيد".

وأشعل ريال مدريد الدوري بفوزه على خيتافي، إذ استغل تعثر برشلونة في أكثر من برشلونة وقلص الفارق معه لنقطة واحدة.

ووصل ريال مدريد للنقطة 33 محتلا وصافة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولدى الملكي فرصة لاحتلال الصدارة إذ لعب مباراة أقل من برشلونة.

وتجمد رصيد خيتافي عند النقطة 13 في المركز 17 بالتساوى مع إسبانيول الذي يحتل المركز الـ18 وهو أحد مراكز الهبوط.

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