إيهاب الكومي: بعض القرارات مع الأهلي والزمالك لها صبغة سياسية.. وليس كل ما يعرف يقال

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 01:06

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إيهاب الكومي

أبدى إيهاب الكومي عضو مجلس اتحاد الكرة المنتهية ولايته رضاه عن أداء المجلس خلال الفترة الماضية.

وقال الكومي في تصريحاته لقناة دي إم سي: "أشعر بالرضا عن أداء الاتحاد، وفيما يخص رضا الناس فليس كل ما يعرف يقال".

وأضاف "الناس يرون شيئا وما يتم التخطيط له داخل الاتحاد هو شيء مختلف تماما".

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وأوضح "يتم النظر للأمور باعتبارها بين الأهلي والزمالك والتساؤل عن عقوبة هذا وعدم عقاب ذلك، ولا يرون الجهد الكبير المبذول".

وأكمل "هناك العديد من الملفات ولو فتحناها تباعا سنجد نجاحا كبيرا على صعيد الناشئين والمنتخبات والإعلام واللجان الحالية".

وعن كون الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة قال: "ليسا أقوى ولكن جماهير القطبين هي جماهير مصر التي تحرك الشارع، ولذلك بعض القرارات يمكن معاملتها بصبغة سياسية لأجل الشارع".

واختتم :"الشارع ساكن ومن الممكن أن تخرج جماهير أي من الفريقين إن لم يعجبها القرار".

وتنتهي ولاية مجلس اتحاد الكرة الحالي رسميا في العاشر من ديسمبر الجاري.

وأعلنت اللجنة الانتخابية لاتحاد الكرة المصري رفض كافة الطعون المقدمة ضد قائمة هاني أبو ريدة، التي لم يترشح سواها في الانتخابات.

ووفقا للوضع الحالي فإن قائمة هاني أبو ريدة هي من ستقود اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية في حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.

وجاءت قائمة أبو ريدة بالكامل كالتالي:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

بينما جاءت قائمة الأسماء الاحتياطية كالآتي:

جيمس حنا

هيام بركة

أشرف موسى

وتقام انتخابات اتحاد كرة القدم يوم 10 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يخوضها هاني أبو ريدة على منصب الرئيس.

وعلم FilGoal.com كيف يفكر هاني أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات، وما هي القرارت التي يدرسها مع قائمته في الوقت الحالي لتطبيقها إذا عاد من جديد لرئاسة الجبلاية.

وإليكم القرارات الأولية التي سيتخذها أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات:

إلغاء منتخب 2010

سيكون القرار الأول الذي سيخذه مجلس إدارة هاني أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة هو إلغاء منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 والذي يقوده في الوقت الحالي وائل رياض.

المدير التنفيذي

سيتخذ هاني أبو ريدة قرارا بتعيين إيهاب لهيطة في منصب المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وهو المنصب الذي كان يشغله أيضا مع أبو ريدة في اتحاد الكرة قبل عدة سنوات.

على أن يعود وليد العطار المدير التنفيذي الحالي لمنصبه السابق كمدير لشؤون اللاعبين.

المدير الفني للاتحاد

كما يدرس أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة إلغاء منصب المدير الفني للاتحاد والذي يشغله حاليا علاء نبيل، مع تعيين لجنة فنية تكون مسؤولة عن كل الأمور الفنية التي تخص الاتحاد والمنتخبات المصرية بكافة مراحلها العمرية، وسيرأس هذه اللجنة أحد خبراء كرة القدم المصرية وسيكون معه عدة أعضاء للعمل في اللجنة الفنية.

إيهاب الكومي اتحاد الكرة
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