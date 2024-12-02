أنشيلوتي: هكذا تم اختيار منفذ ضربة الجزاء.. وإصابة بيلينجهام ومبابي فعل ما أريده

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 01:01

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

شرح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد كيفية اختيار منفذ ضربات الجزاء في ظل غياب فينيسيوس جونيور.

وانتصر ريال مدريد على منافسه خيتافي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين بعد المباراة: "سيطرنا على المباراة بجدارة من خلال اللعب الجيد والسلوك الرائع".

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وأضاف "مبابي لعب بطريقة رائعة، كان نشيطا وخطيرا وسجل كالعادة، تمكن من صناعة الفرص، هذا ما أريده منه".

وأكمل "منفذ ضربات الجزاء؟ فينيسيوس جونيور كان غائبا، وبالتالي الأمر كان بين بيلينجهام ومبابي، واتفق الجميع على اختيار بيلينجهام".

وواصل "بيلينجهام لديه إصابة في رقبته وسيتعافى خلال يومين".

وأنهى حديثه قائلا: "أعجبني فران جارسيا في المباريات الماضية، لكن يجب الأخذ في الاعتبار وجود فيرلاند ميندي الذي حصل على دوري أبطال أوروبا مرتين".

وأشعل ريال مدريد الدوري بفوزه على خيتافي، إذ استغل تعثر برشلونة في أكثر من برشلونة وقلص الفارق معه لنقطة واحدة.

ووصل ريال مدريد للنقطة 33 محتلا وصافة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولدى الملكي فرصة لاحتلال الصدارة إذ لعب مباراة أقل من برشلونة.

وتجمد رصيد خيتافي عند النقطة 13 في المركز 17 بالتساوى مع إسبانيول الذي يحتل المركز الـ18 وهو أحد مراكز الهبوط.

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