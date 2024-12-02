فان دايك: فريقي لديه تقلبات ممكن أن تؤثر على الموسم

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 00:49

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك

لم يركز فيرجيل فان دايك قائد ليفربول في الفوز على مانشستر سيتي، لكنه أشار إلى التقلبات التي يرى أن فريقه يعاني منها.

وزاد ليفربول من أوجاع مانشستر سيتي وانتصر بنتيجة 2-0 في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي وابتعد في الصدارة بفضل تسجيل وصناعة محمد صلاح.

وقال اللاعب الهولندي لشبكة سكاي سبورتس: "مانشستر سيتي فريق رائع فهو بطل الدوري 4 مواسم متتالية ولديه الجودة لمعاقبة أن فريق".

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وأضاف "أعتقد أننا كنا أقوياء دفاعيا وأتيتحت لنا العديد من الفرص وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، لكن حققنا الفوز ونمضي قدما".

وأكمل "نركز على المباراة المقبلة، الجميع يريد أن يكون في مركز متقدم ويكون الفارق له 9 نقاط، لكن هناك الكثير من التغيرات".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن لدينا هذه التقلبات في فريقنا لسوء الحظ، ولذلك علينا أن نتعامل مع ذلك بشكل جيد".

ليفربول فيرجيل فان دايك مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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