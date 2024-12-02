راشفورد: هذه هي الأجواء التي نريدها في مانشستر يونايتد

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 00:38

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد

عبر ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد عن سعادته بالأجواء الحالية في الفريق مع المدرب الجديد البرتغالي روبن أموريم.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وفاز مانشستر يونايتد على إيفرتون برباعية دون رد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال راشفورد عبر بي بي سي: "الأجواء في الفريق تتحدث عن نفسها والأمر يعود إلى اللاعبين لخلق هذه الحالة في الملعب، هذا ما نريد سماعه لا شيء سوى الإيجابية".

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وأضاف "المباراة لم تكن سهلة كما بدا، أماد ديالو نجح في الضغط العكسي وسجلنا هدفين، إنه حاد للغاية في هذا الأمر ولديه نية دفع الفريق للأمام بالكرة أو بدونها".

وواصل "الأداء الشامل للفريق والطاقة الإيجابية والأجواء الرائعة هذا ما نريده لأنه يجعل من الصعب على الفرق الأخرى أن تهزمنا".

وأكمل "أموريم يطلب منا بعض الأشياء ويشجعنا على إظهار نقاط قوتنا في المباريات، هذا هو الوقت الذي تحصل فيه على أداء جماعي جيد".

وأتم تصريحاته "نأمل أن نتمكن من البناء على هذا ونستمر في دفع الفريق للأمام، ويجب علينا مواصلة العمل الجاد كل يوم لتلبية مطالب أموريم".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.

بينما يأتي ليفربول في الصدارة برصيد 34 نقطة.

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