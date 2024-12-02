حارس النصر السابق: رونالدو يحب الدخول في الإسلام.. ويحث اللاعبين على أداء الصلاة

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 00:28

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

شدد وليد عبد الله حارس مرمى النصر السابق وزميل كريستيانو رونالدو في الفريق من قبل أن اللاعب البرتغالي يحب الدخول في الإسلام.

وقال عبد الله للقناة السعودية: "تحدثت مع رونالدو عن الإسلام ولماذا لا يدخل الإسلام، هو يحب الدخول فيه، سجد من قبل وقلنا الله أكبر".

وأضاف "عندما نصطف للصلاة ويرى أحد اللاعبين ليس في الصلاة، يقول له صل لماذا لا تصلي؟ ويتسائل دائما عن اسم الصلوات، عندما نكون في التدريب ويسمع صوت الأذان يطلب من المدرب إيقات التمرين".

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وأنهى حديثه قائلا: "هو منضبط وملتزم للغاية، من المستحيل أن يصل لهذه المكانة دون التحلي بهذه الصفات".

ووصل رونالدو لـ 915 هدفا في مسيرته الكروية، ورفع رصيده هذا الموسم في الدوري السعودي لـ 9 أهداف في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف الصربي ألكسندر ميتروفيتش صاحب الـ 12 هدفا.

وقادت ثنائية كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على ضمك بنتيجة 2-0 في الجولة 12 من الدوري السعودي.

واستعاد النصر توازنه محليا سريعا بعد الخسارة الجولة الماضية من القادسية بنتيجة 2-1.

ورفع العالمي رصيده لـ 25 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن الهلال و5 عن الاتحاد المتصدر بشكل مؤقت.

وليد عبد الله كريستيانو رونالدو الدوري السعودي النصر
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