ريبيتش يخطف نقطة ثمينة لـ ليتشي من يوفنتوس في +93

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 23:55

كتب : FilGoal

ليتشي - يوفنتوس

فرط يوفنتوس في الانتصار بتعادل متأخر مع ليتشي في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

سجل تيون كوبمينيرس هدف تقدم يوفنتوس، وخطف أنتي ريبيتش التعادل بهدف قاتل.

وتعادل يوفنتوس للمباراة الرابعة في آخر 5 مباريات بجميع المسابقات من بينها 2 في الدوري الإيطالي جاءا بشكل متتالي.

أخبار متعلقة:
ساري: أخطأت بالرحيل عن تشيلسي من أجل يوفنتوس لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يدخل مواجهة ليتشي بـ 13 لاعبا شهر دون فوز.. أستون فيلا يتعادل سلبيا أمام يوفنتوس بدوري الأبطال تقرير: شكرينيار على بعد خطوة من يوفنتوس

وأصبح يوفنتوس الضحية المفضلة لريبيتش رفقة تورينو إذ سجل ضد كلاهما 5 أهداف.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس لـ 26 نقطة في المركز السادس بفارق 6 نقاط عن نابولي المتصدر.

فيما ارتقى ليتشي مركزا وأصبح في الترتيب السادس عشر برصيد 13 نقطة.

وصف المباراة

هدد خيفيرين تورام مرمى ليتشي في الدقيقة 6 لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 14 صنع فرانسيسكو كونسيساو فرصة جيدة لنفسه وسدد كرة مرت بجوار القائم.

وسجل تيموتي وياه هدفا في الدقيقة 25 ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

وتألق ماتيا بيرين في الدقيقة 55 في التصدي لفرصة تيتي مورينتي.

وهز أندريا كامبياسو شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بقدم المدافع وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 90+3 خطف الكرواتي أنتي ريبيتش نقطة تعادل قاتل بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

نقطة ثمينة حصدها ماركو جيامباولو مدرب ليتشي الجديد بعدما فاز في مباراته الأولى بالجولة الماضية على فينيتسيا.

يوفنتوس ليتشي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
روديجير: نسير بشكل جيد في الدوري منذ الهزيمة من برشلونة.. وركلة الجزاء واضحة أنشيلوتي: هكذا تم اختيار منفذ ضربة الجزاء.. وإصابة بيلينجهام ومبابي فعل ما أريده فان دايك: فريقي لديه تقلبات ممكن أن تؤثر على الموسم فوارق ضخمة وإفريقيا الأقل.. الجوائز المالية لبطولات الأندية الكبرى توضح الفجوة ماريسكا يشيد بأدوار إنزو الهجومية ويطالبه بالمزيد راشفورد: هذه هي الأجواء التي نريدها في مانشستر يونايتد فيورنتينا يعلن نقل بوفي للعناية المركزة.. والانتظار 24 ساعة جوميز: لن نصدق فارق الـ9 نقاط قبل بداية الموسم.. ولهذا السبب سلوت ناجح معنا
أخر الأخبار
شكشك: كنا نريد الحفاظ على الجهاز الفني.. وسجلت هدف الفوز ولكن 30 دقيقة | الدوري المصري
رجل مباراة الجونة أمام سموحة: لم نكن موفقين أمام المحلة وهكذا غيرنا الأمور 34 دقيقة | الدوري المصري
مدرب البنك الأهلي: استفدنا من أخطاء التحكيم أمام الأهلي؟ نحن الأكثر تعرضا للظلم 37 دقيقة | الدوري المصري
روديجير: نسير بشكل جيد في الدوري منذ الهزيمة من برشلونة.. وركلة الجزاء واضحة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
رضا السيد يكشف سرا بينه وبين مدرب الحراس جعله يتصدى لركلتي الجزاء 44 دقيقة | الدوري المصري
إيهاب الكومي: بعض القرارات مع الأهلي والزمالك لها صبغة سياسية.. وليس كل ما يعرف يقال 52 دقيقة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: هكذا تم اختيار منفذ ضربة الجزاء.. وإصابة بيلينجهام ومبابي فعل ما أريده 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
فان دايك: فريقي لديه تقلبات ممكن أن تؤثر على الموسم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران 3 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن 4 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن