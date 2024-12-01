ريبيتش يخطف نقطة ثمينة لـ ليتشي من يوفنتوس في +93

فرط يوفنتوس في الانتصار بتعادل متأخر مع ليتشي في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

سجل تيون كوبمينيرس هدف تقدم يوفنتوس، وخطف أنتي ريبيتش التعادل بهدف قاتل.

وتعادل يوفنتوس للمباراة الرابعة في آخر 5 مباريات بجميع المسابقات من بينها 2 في الدوري الإيطالي جاءا بشكل متتالي.

وأصبح يوفنتوس الضحية المفضلة لريبيتش رفقة تورينو إذ سجل ضد كلاهما 5 أهداف.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس لـ 26 نقطة في المركز السادس بفارق 6 نقاط عن نابولي المتصدر.

فيما ارتقى ليتشي مركزا وأصبح في الترتيب السادس عشر برصيد 13 نقطة.

وصف المباراة

هدد خيفيرين تورام مرمى ليتشي في الدقيقة 6 لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 14 صنع فرانسيسكو كونسيساو فرصة جيدة لنفسه وسدد كرة مرت بجوار القائم.

وسجل تيموتي وياه هدفا في الدقيقة 25 ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

وتألق ماتيا بيرين في الدقيقة 55 في التصدي لفرصة تيتي مورينتي.

وهز أندريا كامبياسو شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بقدم المدافع وسكنت الشباك.

يوفنتوس يتقدم بالهدف الأول في شباك ليتشي عن طريقة تسديدة كامبياسو ⚽️#ليتشي_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/hUWhTmvO0k — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 1, 2024

وفي الدقيقة 90+3 خطف الكرواتي أنتي ريبيتش نقطة تعادل قاتل بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

نقطة ثمينة حصدها ماركو جيامباولو مدرب ليتشي الجديد بعدما فاز في مباراته الأولى بالجولة الماضية على فينيتسيا.