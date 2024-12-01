الشيشيني: الأهلي بلون زيه الاحتياطي يظهر كفريق عادي.. وغياب ثلاثي الأحمر ساعدنا

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 23:54

كتب : FilGoal

سامي الشيشيني وطارق مصطفى

يرى سامي الشيشيني مدير الكرة في البنك الأهلي أن ارتداء الأهلي لزيه الاحتياطي يظهره كفريق عادي.

وتعادل الأهلي مع مضيفه البنك الأهلي سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد السلام.

وقال الشيشيني لقناة أون تايم سبورتس 1: "لم أر قرعة دوري مثل هذه سنواجه سيراميكا كليوباترا ثم غزل المحلة، ولهذا التعادل جاء في الوقت الصحيح".

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وأضاف "نحن نفتح ملعبنا ضد الزمالك والأهلي وبيراميدز، وخسرنا من الزمالك في الوقت الضائع، وبالتالي هدفنا الفوز أمام الجميع".

وواصل "لا يفرق من يقف في مرمى الأهلي سواء محمد الشناوي أو مصطفى شوبير، نحن نفكر في مواجهة الكيان، حصول شوبير على رجل المباراة دليل على تفوقنا الهجومي".

وشدد "نشتغل مع اللاعبين على لون القميص، القميص الأحمر يخيف بعض اللاعبين، لكن تغيير اللون يفرق ويجعل اللاعبين يشعرون بالحرية أكثر، اللون الاحتياطي يظهر الأهلي كفريق عادي".

وأكمل "في وقتي لون القميص لم يفرق لأن كان هناك لاعبين كبار في الزمالك والأهلي، لكن الآن الوضع اختلف".

تابع "وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور غيابهم فرق بالإيجاب معنا وجعل الأهلي أقل فعالية هجوميا".

وأوضح "هذا الدوري هو الأصعب في تاريخ الكرة المصرية، الأهلي والزمالك وبيراميدز لن يفوزوا بجميع مبارياته".

وأنهى حديثه قائلا: "أحمد ياسر ريان يعاني من كسر في الترقوة وسيتم تركيب شريحة له، وسيغيب من شهرين ونصف إلى ثلاثة".

ولم يفز الأهلي في المباراة الثانية على التوالي بعدما تعادل في اللقاء السابق مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق.

ووصل الأهلي إلى النقطة 8 في الصدارة بشكل مؤقت، وحصد البنك الأهلي النقطة الثانية له في المركز الـ16.

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