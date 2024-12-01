كولر: استاد السلام ليس شماعة الإخفاق.. والشناوي لا يرفض الجلوس على الدكة

رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تبرير التعادل مع البنك الأهلي بسبب ملعب السلام.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي سلبيا في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ملعب السلام ليس شماعة لأي إخفاق، وأعلم جيدا أننا سنلعب مباريات هذا الموسم على استاد السلام".

وأضاف "تركيزنا على النواحي الفنية، وهذا ما تحدثت مع اللاعبيه بشأنه قبل المباراة".

وبسؤاله هل خروج محمد الشناوي من القائمة لرفضه الجلوس على الدكة رد قائلا: "الأمر ليس بهذه الصورة، في السوبر المصري ضد سيراميكا كليوباترا الشناوي جلس على الدكة وشوبير شارك".

وأكمل "حل مشكلة إهدار الفرص هي ببساطة إحراز الأهداف، هذه المشكلة ليست جديدة ومستمرة منذ سنتين وهناك صعوبة في تحسين هذه الأزمة بسبب ضغط المباريات واللعب كل 3 أيام، ونأخذ هذا الأمر في الاعتبار ونحاول حله".

وأتم تصريحاته "من ناحية أخرى يجب أن يركز اللاعبين بشكل أكبر في إنهاء الهجمات وهذا أمر فني يجب أن يعملوا عليه من تلقاء نفسهم، نحن نهدر الكثير من الفرص وهذا الأمر بسبب التركيز".

ولم يفز الأهلي في المباراة الثانية على التوالي بعدما تعادل في اللقاء السابق مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق.

ووصل الأهلي إلى النقطة 8 في الصدارة بشكل مؤقت، وحصد البنك الأهلي النقطة الثانية له في المركز الـ16.