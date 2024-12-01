فيورنتينا يعلن نقل بوفي للعناية المركزة.. والانتظار 24 ساعة
الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 23:36
كتب : FilGoal
أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي نقل لاعبه للعناية المركزة عقب سقوطه في مواجهة إنتر.
إدواردو بوفي
النادي : فيورنتينا
واستعاد اللاعب وعيه في المستشفى بعدما سقط مغشيا عليه في أرض الملعب دون أي تدخل.
وجاء بيان النادي
"أعلن نادي فيورنتينا ومستشفى كاريجي الجامعي أن لاعب كرة القدم إدواردو بوفي، الذي عولج على أرض الملعب بعد فقدانه الوعي خلال مباراة فيورنتينا ضد إنتر، يخضع حاليًا للتخدير ويخضع للعناية المركزة.
وصل لاعب الفيولا إلى قسم الطوارئ في حالة هيموديناميكية مستقرة، وقد استبعدت الاختبارات القلبية والعصبية الأولية حدوث ضرر حاد في الجهاز العصبي المركزي والجهاز القلبي التنفسي.
سيتم إعادة تقييم بوفي في الساعات الـ24 القادمة".
Bove è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Sarà rivalutato nelle prossime 24h.— ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 1, 2024
وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل المباراة لوقت لاحق وعدم استكمالها اليوم الأحد.
وخرج لاعبي الفريقين من أرض الملعب بعد نقل بوفي للمستشفى عبر سيارة الإسعاف.
بوفي صاحب الـ 22 عاما يلعب الموسم الجاري معارا من روما لفيورنتينا، وخاض 12 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل هدفا.
وسبق أن شهد بوفي بنفسه سقوط زميله إيفان نديكا الموسم الماضي بقميص روما ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.
ويتساوى إنتر وفيورنتينا في رصيد النقاط بـ 28 نقطة لكل فريق في المركزين الثالث والرابع.