جوميز: لن نصدق فارق الـ9 نقاط قبل بداية الموسم.. ولهذا السبب سلوت ناجح معنا

أكد جو جوميز لاعب ليفربول أن فريقه لن يصدق أنه يتقدم بفارق الـ9 مع الوصيف قبل بداية الموسم الحالي وذلك بعد الفوز على مانشستر سيتي.

وزاد ليفربول من أوجاع مانشستر سيتي وانتصر بنتيجة 2-0 في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي وابتعد في الصدارة بفضل تسجيل وصناعة محمد صلاح.

وقال اللاعب الإنجليزي لـ بي بي سي: "لا تريد أبدا رؤية زميل لك مصاب، كان إبراهيما كوناتي في مستوى لا يصدق، أفهم ما يعنيه أن تكون ثابت المستوى طوال الموسم ثم تصاب".

وأضاف "سأكون كاذبا إذا قلت إنني لم أشعر بالتوتر، بعد إهدار بعض الفرص عندما كنا متقدمين بهدف كنت قلقا، لكن الأمور تغيرت بسرعة من قبل لاعبي الدكة".

وواصل "الفارق 9 نقاط مع الوصيف؟ إذا قلت لنا ذلك في بداية الموسم فلن نصدق ذلك، كل ما نفعله لن يعني أي شيء بدون التتويج بالدوري".

وتابع "أعتقد أن ما يميز أرني سلوت أنه لا يحاول حل محل يورجن كلوب أو أن يكون مثله، إرث كلوب محفور في تاريخ النادي ولا يمكن تغييره".

وأنهى حديثه قائلا: "سلوت كان على طبيعته وكان جميع إراد الطاقم الفني إيجابيين للغاية".

وظل ليفربول في الصدارة برصيد 34 نقطة، فيما تراجع مانشستر سيتي للمركز الخامس برصيد 23 نقطة وبـ 4 هزائم متتالية.

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