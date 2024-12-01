محمود بسيوني حكما لمباراة غزل المحلة والزمالك

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 23:25

كتب : FilGoal

محمود بسيوني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام باقي مباريات الجولة الرابعة في الدوري.

ويدير محمد بسيوني مباراة غزل المحلة ضد الزمالك، ويعاونه سمير جمال وخالد حسين، وأحمد ناجي حكما رابعا.

والثنائي محمد الشناوي ومحمود أبو الرجال للفيديو.

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ويلعب غزل المحلة ضد الزمالك وتقام المباراة على ملعب غزل المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، ويأتي غزل المحلة في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط.

أما مباراة المصري ضد بيراميدز يديرها أمين عمر، ويعاونه كل من أحمد عبد المنعم شعبان، ومحمد عاطف الزناري، وصبحي العمراوي حكما رابعا.

والثنائي مصطفى مدحت وشريف عبد الله للفيديو.

ويدير وليد عبد الرازق مباراة بتروجت ضد فاركو ويعاونه كل من مصطفى عطية وخالد حسام طه، وعمرو عايد حكما رابعا.

وعلاء صبري وهاني العراقي للفيديو.

الزمالك غزل المحلة الدوري المصري
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