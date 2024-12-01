جوارديولا: لا أعرف سبب رغبة جماهير ليفربول في إقالتي.. والنادي سيتخذ القرار ليظل كبير

تسائل بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن سبب رغبة جماهير ليفربول في إقالته.

وزاد ليفربول من أوجاع مانشستر سيتي وانتصر بنتيجة 2-0 في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي وابتعد في الصدارة بفضل تسجيل وصناعة محمد صلاح.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي: "جماهير ليفربول تريد إقالتي في الصباح؟ أتمنى أن يكونوا أكثر لطفا، لماذا لم يفعلوا ذلك عندما كانت النتيجة 1-0؟ ولماذا لم يفعلوا ذلك عندما توجنا بالدوري الموسم الماضي؟ لماذا يريدون ذلك الآن"؟

وأضاف "لم أتوقع ذلك من أنفيلد، بالنسبة لأندية أخرى مثل برايتون يمكنني أن أتفهم ذلك، لكن بالنسبة لأنفيلد لم أتوقع هذا، ربما يكون هذا هو الاحترام الذي نحظى به، إنهم يعرفون أننا فزنا بستة ألقاب للدوري الإنجليزي".

وواصل "في أول ربع ساعة كان لا يمكن إيقاف ليفربول، كان الأمر صعبا للغاية".

وتابع "الأداء الضعيف؟ الفريق يساعدني دائما فقبل 3-4 أشهر توجنا بالدوري ووصلنا نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأمر ليس قبل قرن من الزمان، الوضع كان صعبا منذ بداية الموسم لأسباب عديدة".

وشدد "أعلم أن اللاعبين يريدون الخروج من هذا الموقف من أجل النادي وأجلي، ليس هناك شك في ذلك، هدفنا الفوز بالمباراة المقبلة والتقدم خطوة بخطوة".

وأكمل "ليفربول أقوى منا ويستحق الفوز وأقدم له التهنئة، يجب أن أجد الحلول خاصة في الدفاع، أعطوني هؤلاء اللاعبين الفرصة لأعيش أفضل سنوات حياتي".

وأنهى حديثه قائلا: "النادي سيتخذ القرار في الوقت الصحيح بشأن ما يحتاجه ليظل في المكانة الكبيرة".

وظل ليفربول في الصدارة برصيد 34 نقطة، فيما تراجع مانشستر سيتي للمركز الخامس برصيد 23 نقطة وبـ 4 هزائم متتالية.

video:1