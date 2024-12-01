كرة طائرة - الإعلان عن قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 22:34

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

أعلن الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني لفريق كرة الطائرة للرجال في الأهلي قائمة فريقه التي ستشارك في كأس العالم للأندية في البرازيل.

وتستضيف البرازيل منافسات الرجال بمشاركة الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي لرجال الكرة الطائرة فجر غدا الإثنين من القاهرة إلى البرازيل استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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وجاءت قائمة الاهلي كالآتي:

عبد الله عبد السلام – عبد الحليم عبو – أحمد صلاح – عبد الرحمن سعودي – محمد عسران – عبد الرحمن الحسيني – حسام يوسف – محمد رمضان – سيف عابد – محمد عثمان – مصطفى جبر – خالد عادل – إسلام عبد السميع – زياد أسامة – يوندر جارسيا

ويرأس بعثة الأهلي، مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي.

وستقام البطولة في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر في ملعب سابيازينيو أرينا في مدينة أوبرلانديا الواقعة بولاية ميناس جرايس البرازيلية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية لوبي سيتيانوفا الإيطالي وصيف أوروبا وفولاد سيرجان الإيراني بطل آسيا وبارايا البرازيلي مستضيف البطولة.

ويعود مقعد إفريقيا للمشاركة في البطولة بعد غياب منذ 2016.

ويشارك الأهلي كونه بطلا لإفريقيا بعدما فاز على مولودية بوسالم التونسي في النهائي، ويشارك للمرة الرابعة بمونديال الأندية وكانت المرة الأخيرة في 2015.

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مواعيد مباريات الأهلي:

الأربعاء 11 ديسمبر: الأهلي × بارايا البرازيلي (1:30 فجرا)

الأربعاء 11 ديسمبر: الأهلي × فولاد سيرجان الإيراني (6:30 مساء)

السبت 14 ديسمبر: الأهلي × لوبي سيتيانوفا الإيطالي (1:30 فجرا)

ويقود رجال الأهلي للموسم الثاني على التوالي الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني.

مونزو هو المدير الفني لفريق الأهلي للرجال، والذي توج معه هذا الموسم بالدوري والكأس والسوبر المصري وبطولة إفريقيا.

الأهلي كرة طائرة كأس العالم للأندية
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