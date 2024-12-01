سوبر رضا.. إنبي يهزم الإسماعيلي وركلتي الجزاء

رضا السيد.. هذا هو الرجل الذي يدين له إنبي بفوزه الأول في الدوري هذا الموسم.

وتغلب إنبي على الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل مصطفى شكشك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68.

قبل هذا الهدف نال الإسماعيلي ركلة جزاء، سددها عماد حمدي وتصدى لها رضا السيد في الدقيقة 62.

وبعد الهدف حصل الإسماعيلي على ركلة جزاء ثانية، سددها خالد النبريص فتصدى لها السيد مرة أخرى في الدقيقة 71.

وبذلك يتلقى الإسماعيلي خسارته الثانية هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من تعادل مع غزل المحلة وفوز على بتروجت.

أما إنبي فحقق فوزه الأول وارتقى إلى المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، حيث كان قد تعادل سلبيا مع مودرن سبورت في الجولة الأولى قبل تلقي هزيمتين متتاليتين أمام بيراميدز وفاركو.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - علي فوزي

خط الوسط: مودي ناصر - مصطفى شكشك - خالد أحمد

خط الهجوم: أحمد نادر حواش - رفيق كابو - يوسف لبيب

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - عماد حمدي - محمد عمار - حاتم سكر

خط الوسط: محمد حسن - هشام محمد - محمد خطاري

خط الهجوم: خالد النبريص - إريك تراوري - نادر فرج

وصف المباراة

البداية أتت بتسديدة قوية من خالد النبريص تصدى لها رضا السيد في الدقيقة 10.

وفي الدقيقة 27 سدد يوسف لبيب أولى محاولات إنبي الخطرة ولكنها ارتطمت بالدفاع.

وحاول علي فوزي للفريق البترولي في الدقيقة 36 لتصطدم الكرة بالدفاع.

وسدد أحمد كالوشا في الدقيقة 45، ولكن تصدى حارس مرمى الإسماعيلي أحمد عادل.

وحل محمد شريف بدلا من يوسف لبيب في صفوف إنبي مع انطلاق الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 51 سدد رفيق كابو ليتصدى حارس المرمى بنجاح.

وحصل الإسماعيلي على ركلة الجزاء الأولى في الدقيقة 60، ليسددها عماد حمدي في الدقيقة 62، ويتصدى رضا السيد على اليسار.

وأتى عبد المنان المدثر بدلا من أحمد نادر حواش في الدقيقة 65.

هدف المباراة الوحيد أتى بتسديدة قوية من مصطفى شكشك سكنت شباك الدراويش في الدقيقة 68.

وتحصل الإسماعيلي على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على شكشك، ولكن رضا السيد تصدى مرة أخرى، وهذه المرة من خالد النبريص.

وفي الدقيقة 72 حل علي الملواني ومحمد بيومي بدلا من حاتم سكر ومحمد حسن في الإسماعيلي.

على الجانب الآخر أتى تندري راندرياناريجاونا ومحمد سمير بدلا من محمد ناصر ورفيق كابو في صفوف إنبي.

وحل مروان حمدي بدلا من هشام محمد في صفوف الإسماعيلي في الدقيقة 81.

وسدد علي الملواني في الدقيقة 86، ولكن رضا السيد واصل تصدياته.

وأخيرا حاول مروان حمدي بتسديدة جاورت المرمى في الدقيقة 91.