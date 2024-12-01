سبقه 10 حراس في الدوري المصري.. رضا السيد يتصدى لركلتي جزاء ضد الإسماعيلي

أصبح رضا السيد حارس مرمى إنبي الحارس رقم 11 الذي يتصدى لركلتي جزاء في مباراة واحدة بتاريخ الدوري المصري.

وتصدى رضا السيد لركلتي جزاء ضد الإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وتصدى رضا السيد لركلتي جزاء سددها عماد حمدي في الدقيقة 62 وخالد النبريص في الدقيقة 72.

عماد حمدي يهدر ركلة جزاء وفرصة الإسماعيلي في التقدم بعد تألق رضا السيد حارس مرمى إنبي❌ pic.twitter.com/89lwUi9Ist — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 1, 2024

وفي الموسم الجاري تصدى الحراس لـ 6 ركلات جزاء 3 منها من نصيب إنبي بواقع ركلة تصدى لها عبد الرحمن سمير ضد مودرن سبورت، و2 لرضا السيد ضد الإسماعيلي.

ويعد إنبي أكثر فريق احتسبت ضده ركلات جزاء هذا الموسم حتى الآن برصيد 4 مرات، سُجل منها واحدة فقط عن طريق عمرو ناصر لاعب فاركو في الجولة الماضية.

ايه الحظ دة يا اسماعيلي 😱.. ركلة جزاء تانية ضائعة وتألق غير عادي من رضا السيد حارس مرمى إنبي🔥 pic.twitter.com/6sdkCyZuGy — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 1, 2024

وإليكم قائمة الحراس الذين تصدوا لركلتي جزاء في مباراة واحدة بتاريخ الدوري المصري

ألدو ستيلا (1958-59).. الزمالك × الترسانة

عادل هيكل (1960-61).. الأهلي × اتحاد السويس

يوسف طاهر (1996-97).. الاتحاد × اتحاد عثمان

محمد العقباوي (2005-06).. المقاولون العرب × غزل المحلة

محمود السيد (2012-13).. الاتحاد × بتروجت

شريف إكرامي (2013-14).. الأهلي × بتروجت

علي فرج (2016-17).. بتروجت × الداخلية

عماد السيد (2016-17).. طلائع الجيش × الزمالك

محمد مصطفى (2017-18).. النصر × مصر للمقاصة

عماد السيد (2019-20).. الاتحاد × حرس الحدود

محمد عواد (2020-21).. الزمالك × المصري

رضا السيد (2024-25).. إنبي × الإسماعيلي

ويعد عماد السيد حارس طلائع الجيش الحالي هو الوحيد في القائمة الذي تصدى لركلتي جزاء في مرتين.

يذكر أن رضا السيد (32 عاما) حارس إنبي تصدى لركلة جزاء لأول مرة في تاريخه بالمسابقة.

رضا السيد خاض 83 مباراة في الدوري المصري خرج بشباك نظيفة في 26 واستقبل 107 هدفا.

وارتدى قمصان أسوان والاتحاد والداخلية وإنبي في الدوري المصري.