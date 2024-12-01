سلوت: لم أتوقع بداية كهذه لموسمنا.. والفرص المهدرة جعلت الأمور متقاربة في النهاية

أكد أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أنه لم يتوقع بداية كهذه لموسم فريقه بعد الفوز على مانشستر سيتي.

وزاد ليفربول من أوجاع مانشستر سيتي وانتصر بنتيجة 2-0 في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي وابتعد في الصدارة بفضل تسجيل وصناعة محمد صلاح.

وقال المدرب الهولندي لشبكة سكاي سبورتس: "لعبنا مباراة مثالية تقريبا، لكن عدد الفرص التي أهدرناها جعل الأمر متقاربا في النهاية، كان من الأفضل أن نسجل الهدف الثاني مبكرا".

وأضاف "لاعبو مانشستر سيتي دائما ما يجعلون الأمر صعبا عليك بالطريقة التي يتمركزون بها، لكن لاعبينا لديهم الجودة".

وأكمل "نحن فريق من الصعب التغلب عليه، لكن علينا الاستمرار في بذل قصارى جهدنا بالرغم من وجود إصابات، هذه هي التحديات التي نواجهها، لكن كل الفرق تواجه نفس هذه التحديات".

وواصل "كنت أتمنى أن أرى الشوط الثاني مماثلا للشوط الأول، لكن جودة مانشستر سيتي كبيرة، لأن الفوز عليه يتطلب أن تكون مثاليا في كل جزء من المباراة مثل الضغط العالي والمنخفض وبناء الهجمات".

وشدد "لا أعتقد أن هناك أي شخص بما في ذلك أنا توقع هذه البداية من الفريق، كنت أعلم أن يورجن كلوب ترك الفريق في حالة جيدة جدا، لكن الفوز على كل الفرق القوية ليس شيئا يمكنك توقعه في بداية الموسم".

وأنهى حديثه ثائلا: "رأيت أرسنال وتشيلسي وسيتي، سيعودون لأن هذه الفرق تتمتع بالجودة الكبيرة، لذلك علينا الحفاظ على هدوئنا وتركيزنا".

وظل ليفربول في الصدارة برصيد 34 نقطة، فيما تراجع مانشستر سيتي للمركز الخامس برصيد 23 نقطة وبـ 4 هزائم متتالية.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا وضمن التأهل للدور القادم، وبالتالي يحتل محليا وأوروبيا.