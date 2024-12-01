سكاي إيطاليا: بوفي استعاد وعيه.. وتأجيل مباراة فيورنتينا ضد إنتر لوقت لاحق

استعاد إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا وعيه بعد سقوطه أرضا أمام إنتر في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

ووفقا لشبكة سكاي سبورت الإيطالية فإن بوفي نُقل لمستشفى كاريجي بالقرب من ملعب أرتيمو فرانكي معقل الفيولا.

وسقط اللاعب مغشيا عليه في الدقيقة 17 من انطلاق المباراة دون أي تدخل.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل المباراة لوقت لاحق وعدم استكمالها اليوم.

Fiorentina - Inter, gara valida per la 14° giornata di Serie A Enilive è ufficialmente rinviata a data da destinarsi. — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 1, 2024

وخرج لاعبي الفريقين من أرض الملعب بعد نقل بوفي للمستشفى عبر سيارة الإسعاف.

سقوط إدواردو بوفي في حالة خطيرة بملعب المباراة ⚠️ توقف المباراة وسط دموع اللاعبين وصدمة كبيرة في ملعب أرتيميو فرانكي #فيورنتينا_إنتر #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/dFl8fsJ1u3 — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 1, 2024

بوفي صاحب الـ 22 عاما يلعب الموسم الجاري معارا من روما لفيورنتينا، وخاض 12 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل هدفا.

وسبق أن شهد بوفي بنفسه سقوط زميله إيفان نديكا الموسم الماضي بقميص روما ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.

ويتساوى إنتر وفيورنتينا في رصيد النقاط بـ 28 نقطة لكل فريق في المركزين الثالث والرابع.