سكاي إيطاليا: بوفي استعاد وعيه.. وتأجيل مباراة فيورنتينا ضد إنتر لوقت لاحق

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 20:40

كتب : FilGoal

سقوط إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا

استعاد إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا وعيه بعد سقوطه أرضا أمام إنتر في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

ووفقا لشبكة سكاي سبورت الإيطالية فإن بوفي نُقل لمستشفى كاريجي بالقرب من ملعب أرتيمو فرانكي معقل الفيولا.

وسقط اللاعب مغشيا عليه في الدقيقة 17 من انطلاق المباراة دون أي تدخل.

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وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل المباراة لوقت لاحق وعدم استكمالها اليوم.

وخرج لاعبي الفريقين من أرض الملعب بعد نقل بوفي للمستشفى عبر سيارة الإسعاف.

بوفي صاحب الـ 22 عاما يلعب الموسم الجاري معارا من روما لفيورنتينا، وخاض 12 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل هدفا.

وسبق أن شهد بوفي بنفسه سقوط زميله إيفان نديكا الموسم الماضي بقميص روما ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.

ويتساوى إنتر وفيورنتينا في رصيد النقاط بـ 28 نقطة لكل فريق في المركزين الثالث والرابع.

إنتر فيورنتينا إدواردو بوفي الدوري الإيطالي
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