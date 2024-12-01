صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 20:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

شدد محمد صلاح لاعب ليفربول أن هذه المباراة ضد مانشستر سيتي هي الأخيرة له حتى الآن في أنفيلد.

وزاد ليفربول من أوجاع مانشستر سيتي وانتصر بنتيجة 2-0 في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي وابتعد في الصدارة بفضل تسجيل وصناعة محمد صلاح.

وقال صلاح لشبكة سكاي سبورتس: "الجماهير كانت خلفنا منذ الدقيقة الأولى. أنا سعيد لأننا تمكنا من الفوز بالمباراة، وكنا نعلم أن مانشستر السيتي سيهاجمنا".

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وأضاف "نحن نتدرب جيدا، إذا كانت لدي الكرة في أحد الجانبين يكون موجودا في الجانب الآخر في كل مرة أملك فيها الكرة، إذا كانت هناك فرصة ويمكنني أن أعطيها لك، سأفعل ذلك".

وأكمل "أجواء أنفيلد خاصة جدا، أستمتع بكل دقيقة هنا، أشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائما أن أسجل في أنفيلد ونفوز بالمباريات".

وأنهى حديثه قائلا: "بصراحة أمور العقد في ذهني، حتى الآن هذه أخر مباراة ألعبها ضد مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة، أتمنى فقط الفوز بالدوري وثم سنرى ما سيحدث".

وبات صلاح بعبعا لجوارديولا إذ سجل ضده 12 هدفا ما جعله أكثر لاعب سجل ضد فرق دربها المدرب الإسباني.

وظل ليفربول في الصدارة برصيد 34 نقطة، فيما تراجع مانشستر سيتي للمركز الخامس برصيد 23 نقطة وبـ 4 هزائم متتالية.

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