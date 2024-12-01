سجل 2 من 7.. مرموش يقود فرانكفورت لمطاردة بايرن ميونيخ على الصدارة

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 20:31

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت - هايدنهايم

سجل عمر مرموش ثنائية قاد بها إينتراخت فرانكفورت للفوز خارج ملعبه على هايدنهايم بنتيجة 3-0 في الجولة 12 من الدوري الألماني.

وسدد مرموش 7 كرات على مرمى الخصم سجل منها 2 فقط.

ورفع مرموش رصيده لـ 26 نقطة بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر بعد 4 انتصارات متتالية.

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فيما ظل هايدنهايم في المركز الـ 16 برصيد 10 نقاط.

وواصل مرموش مطاردة هاري كين بعدما وصل رصيده التهديفي لـ 13 هدفا فيما يتصدر كين الترتيب بـ 14 هدفا.

ويتصدر مرموش قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم برصيد 20 هدفا ويليه هاري كين برصيد 19 ومحمد صلاح برصيد 18.

وصف المباراة

تألق كيفين تراب في الدقيقة 12 ومنع تسديدة رائعة حوّلها لركنية.

وفي الدقيقة 23 سدد مرموش كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنة عن التقدم.

وأهدر مرموش بتسديدة بوجه القدم الخارجي كرة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 30.

في الشوط الثاني سجل الجزائري فارس شايبي الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وبعد 8 دقائق سجل مرموش الهدف الثاني له والثالث لفريقه بتسديدة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء.

وبعدها أهدر مرموش 3 فرص متتالية، فمرت تسديدته من داخل الـ 18 بجوار القائم في الدقيقة 66.

ثم سدد كرة أرضية ضعيفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بثبات في الدقيقة 70.

وأهدر انفرادا تصدى له الحارس وحوله لركنية في الدقيقة 88.

وسجل البديل هوجو إيكيتيكي الهدف الرابعة بعد عرضية من البديل الآخر كناوف لينهي اللقاء بفوز رابع على التوالي برباعية.

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