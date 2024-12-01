بمشاركة عبد المنعم.. هاتريك لاكازيت يقود ليون لفوز كبير على نيس

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 20:11

كتب : FilGoal

أليكساندر لاكازيت - ليون

فاز أوليمبيك ليون على منافسه نيس بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وشارك الدولي المصري محمد عبد المنعم في المباراة بشكل كامل.

وسجل أهداف ليون، أليكساندر لاكازيت هاتريك وجوردان فيريتو، بينما أحرز سوفيان ديوب هدف نيس الوحيد.

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وللمباراة الثانية على التوالي يخسر نيس بنفس النتيجة 4-1، إذ هزمه رينجرز المباراة الماضية في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

ومحليا، هذه الهزيمة الأولى لنيس بعد 8 مباريات، إذ تعود الخسارة الأخيرة في الدوري من أوليمبيك مارسيليا في الجولة الرابعة بهدفين دون رد.

وافتتح لاكازيت النتيجة في الدقيقة الرابعة من صناعة كلينتون ماتا.

وتعادل ديوب لنيس في الدقيقة 22 من صناعة محمد علي شو.

وأحرز لاكازيت الهدف الثاني في الدقيقة 41 من صناعة سعيد بن رحمة.

وأضاف فيريتو الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وأكمل لاكازيت الهاتريك في الدقيقة 69 من ركلة جزاء حصل عليها ريان شرقي.

وارتفع ليون رصيده للنقطة 22 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وتجمد رصيد نيس عن النقطة 20 في المركز السادس.

وقدم عبد المنعم مباراة قوية وحقق أرقاما جيدة:

استخلاص: 10 مرات

منع تسديدات: 1

اعتراضات: مرتين

قطع للكرة: 1

فاز مرتين في الثنائيات الأرضية من 5.

فاز في 9 ثنائيات هوائية من 12.

ليون نيس لاكازيت محمد عبد المنعم الدوري الفرنسي
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