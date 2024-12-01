اجتاز أجويرو وعادل روني.. صلاح يواصل انفجاره الرقمي أمام مانشستر سيتي

واصل محمد صلاح نجم ليفربول تألقه المعهود في مواجهات كبار الدوري الإنجليزي، وتحديدا مانشستر سيتي هذه المرة.

وصنع صلاح الهدف الأول الذي سجله كودي جاكبو، بينما سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ووصل صلاح إلى 13 مساهمة تهديفية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

هذا يجعل سيتي ثاني أكثر فريق من الستة الكبار تضررا من إسهامات صلاح، بالتساوي مع أرسنال الذي سجل أمامه 11 هدفا وصنع هدفين.

بعد ذلك يأتي توتنام بـ 11 مساهمة (9 أهداف وتمريرتين حاسمتين)، وتشيلسي بـ 8 مساهمات (5 أهداف و3 تمريرات حاسمة)

الصدارة لمانشستر يونايتد في هذه القائمة السوداء، حيث تلقى من صلاح 18 مساهمة، بواقع 12 هدفا و6 صناعات.

ووصل صلاح لـ 100 تمريرة حاسمة بقميص ليفربول في جميع المسابقات خلال 369 مباراة خاضها مع الريدز.

وتعد تلك التمريرة الحاسمة السابعة هذا الموسم لصلاح، إذ سجل 11 هدفا أيضا، كأكثر لاعب يساهم بأهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

ومنذ بداية الموسم الماضي ساهم صلاح في 46 هدفا سواء بالتسجيل أو الصناعة ويتفوق عليه فقط كول بالمر.

كما وصل صلاح لـ 136 مساهمة تهديفية في 134 مباراة على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وإجمالا ساهم صلاح بـ 63 هدفا ضد الـ 6 الكبار في الدوري الإنجليزي وهم مانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنام ومانشستر سيتي وتشيلسي.

من هذه الأهداف، سجل صلاح 45 هدفا أمام الكبار، ليتجاوز سجل سيرجيو أجويرو مهاجم مان سيتي التاريخي الذي سجل 44 هدفا فقط.

وللمرة الخامسة في الدوري، سجل صلاح وصنع في نفس المباراة، بعد إبسويتش ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا.

وهذه المباراة رقم 36 التي تشهد تسجيل صلاح وصناعته، ليعادل واين روني حامل الرقم القياسي في هذا المجال بالدوري الإنجليزي.