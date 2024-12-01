التشكيل - تراوري يقود هجوم الإسماعيلي.. وحواش وكابو في مقدمة إنبي

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 19:40

كتب : FilGoal

إريك تراوري - الإسماعيلي - خالد النبريص

أعلن سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبي عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

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خط الدفاع: محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - علي فوزي

خط الوسط: مودي ناصر - مصطفى شكشك - خالد أحمد

خط الهجوم: أحمد نادر حواش - رفيق كابو - يوسف لبيب

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - عماد حمدي - محمد عمار - حاتم سكر

خط الوسط: محمد حسن - هشام محمد - محمد خطاري

خط الهجوم: خالد النبريص - إريك تراوري - نادر فرج

ويحتل إنبي المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.

إريك تراوري الإسماعيلي الدوري المصري
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