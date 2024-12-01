التشكيل - تراوري يقود هجوم الإسماعيلي.. وحواش وكابو في مقدمة إنبي
الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 19:40
كتب : FilGoal
أعلن سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبي عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل إنبي كالتالي:
حراسة المرمى: رضا السيد
خط الدفاع: محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - علي فوزي
خط الوسط: مودي ناصر - مصطفى شكشك - خالد أحمد
خط الهجوم: أحمد نادر حواش - رفيق كابو - يوسف لبيب
فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عادل
خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - عماد حمدي - محمد عمار - حاتم سكر
خط الوسط: محمد حسن - هشام محمد - محمد خطاري
خط الهجوم: خالد النبريص - إريك تراوري - نادر فرج
ويحتل إنبي المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.
بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.
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