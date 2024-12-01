التشكيل - تراوري يقود هجوم الإسماعيلي.. وحواش وكابو في مقدمة إنبي

أعلن سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبي عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - علي فوزي

خط الوسط: مودي ناصر - مصطفى شكشك - خالد أحمد

خط الهجوم: أحمد نادر حواش - رفيق كابو - يوسف لبيب

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - عماد حمدي - محمد عمار - حاتم سكر

خط الوسط: محمد حسن - هشام محمد - محمد خطاري

خط الهجوم: خالد النبريص - إريك تراوري - نادر فرج

ويحتل إنبي المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.