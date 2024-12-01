التشكيل - حسام حسن يقود هجوم الجونة أمام خماسي الجونة الدفاعي
الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 19:31
كتب : FilGoal
أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن تشكيله لمواجهة الجونة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل سموحة كالتالي:
حراسة المرمى: الهاني سليمان
خط الدفاع: ميدو مصطفى - محمد ربيعة - أبو بكر ليادي - إسلام جابر
خط الوسط: محمد ك ناريا - دوكو دودو - محمود صابر
خط الهجوم: صامويل أمادي - حسام حسن - عبد الكبير الوادي
فيما جاء تشكيل الجونة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد علاء
خط الدفاع: أحمد عبد الرسول - أحمد مجدي - أحمد رضا - أحمد العش - بلال السيد
خط الوسط: رضا صلاح - عبد الجواد محمد
خط الهجوم: أوجو صامويل - علي الزاهدي - أكيم فافور
ويحتل سموحة المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.
فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد نقطتين.
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