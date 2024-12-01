التشكيل - حسام حسن يقود هجوم الجونة أمام خماسي الجونة الدفاعي

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 19:31

كتب : FilGoal

حسام حسن - سموحة

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن تشكيله لمواجهة الجونة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

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خط الدفاع: ميدو مصطفى - محمد ربيعة - أبو بكر ليادي - إسلام جابر

خط الوسط: محمد ك ناريا - دوكو دودو - محمود صابر

خط الهجوم: صامويل أمادي - حسام حسن - عبد الكبير الوادي

فيما جاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أحمد عبد الرسول - أحمد مجدي - أحمد رضا - أحمد العش - بلال السيد

خط الوسط: رضا صلاح - عبد الجواد محمد

خط الهجوم: أوجو صامويل - علي الزاهدي - أكيم فافور

ويحتل سموحة المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد نقطتين.

حسام حسن سموحة الدوري المصري الجونة
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