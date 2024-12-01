الدوري يشتعل.. ريال مدريد ينتصر على خيتافي ويقلص الفارق مع برشلونة

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 19:30

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

انتصر ريال مدريد على منافسه خيتافي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل جود بيلينجهام وكيليان مبابي ثنائية ريال مدريد.

وأصبح مبابي ثاني أكثر لاعب يسجل في ملعب فريقه في الدوري الإسباني إذ أحرز 5 أهداف بعد أنتي بوديمير الذي سجل 6 أهداف.

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ويتساوى مبابي مع رافينيا وفينيسيوس جونيور وروبرت ليفاندوفسكي.

وتمكن بيلينجهام من التسجيل من خلال ركلة جزاء، وبهذا نجح في إحراز جميع ركلات الجزاء التي سددها وعددها 4 خلال مسيرته.

وأشعل ريال مدريد الدوري بفوزه على خيتافي، إذ استغل تعثر برشلونة في أكثر من برشلونة وقلص الفارق معه لنقطة واحدة.

ووصل ريال مدريد للنقطة 33 محتلا وصافة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولدى الملكي فرصة لاحتلال الصدارة إذ لعب مباراة أقل من برشلونة.

وتجمد رصيد خيتافي عند النقطة 13 في المركز 17 بالتساوى مع إسبانيول الذي يحتل المركز الـ18 وهو أحد مراكز الهبوط.

أحداث المباراة

استحوذ ريال مدريد على المباراة منذ بدايتها، لكن لم يتمكن من إحداث خطورة على مرمى خيتافي.

وكثف ريال مدريد من ضغطه حتى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 26 عن طريق أنطونيو روديجير.

وسجل بيلينجهام ركلة الجزاء في الدقيقة 30.

وضاعف مبابي النتيجة في الدقيقة 38 بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء ترتطم في القائم وتسكن الشباك بعد تمريرة رائعة من بيلينجهام.

وفي الدقيقة 49 عاد الحكم إلى تقنية الفيديو لشك في ركلة جزاء لريال مدريد بعد تسديدة من مبابي لمست يد مدافع خيتافي، وفي النهاية قرر عدم احتساب ركلة جزاء.

وأهدر مبابي أخطر فرص المباراة بعد انفراد تام ثم راوغ حارس مرمى خيتافي لكن سدد خارج المرمى في الدقيقة 74.

وحافظ ريال مدريد على ثنائيته حتى حقق الانتصار والحصول على 3 نقاط.

ريال مدريد الدوري الإسباني كيليان مبابي بيلينجهام برشلونة
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