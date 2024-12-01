التعادل الثاني على التوالي.. البنك الأهلي يُعطل الأهلي

تعادل الأهلي مع مضيفه البنك الأهلي سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد السلام.

ولم يفز الأهلي في المباراة الثانية على التوالي بعدما تعادل في اللقاء السابق مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق.

ووصل الأهلي إلى النقطة 8 في الصدارة بشكل مؤقت، وحصد البنك الأهلي النقطة الثانية له في المركز الـ16.

وصف المباراة

بدأ البنك الأهلي تهديد مرمى الأهلي مبكرا وانطلق ياو أنور بمجهود فردي لينفرد بالمرمى ويسدد كرة أبعدها مصطفى شوبير ببراعة في الدقيقة الثانية.

ومرة أخرى توغل سعيدو سيمبوري داخل منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها شوبير أيضا.

واستمرت فرص البنك الأهلي المهدرة من انفراد جديد لـ ياو أنور لكنه سدد كرة أرضية مرت جوار قائم شوبير.

ورد الأهلي هذه المرة بانفراد من حسين الشحات لكنه سدد الكرة في الحارس عبد العزيز البلعوطي.

ومن ركلة ركنية كاد الأهلي أن يسجل هدف التقدم بضربة رأسية من ياسر إبراهيم بعد تنفيذ من يحيى عطية الله، لكن الكرة مرت جوار القائم.

وتلقى البنك الأهلي ضربة قوية بعدما تعرض لاعبه أحمد ياسر ريان لإصابة خطيرة وغادر الملعب في الدقيقة 38 وشارك بدلا منه محمد جريندو.

وفور خروجه من الملعب غادر أحمد ياسر ريان داخل سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

ومرة أخرى كاد ياو أنور أن يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي بعدما واجه مصطفى شوبير وسدد كرة تصدى لها حارس الأهلي مجددا.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني دفع مارسيل كولر مدرب الأهلي بـ عمرو السولية بدلا من كوكا.

واستمرت محاولات الأهلي ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى البنك الاهلي.

ودفع كولر بالثنائي عمر كمال ورضا سليم بدلا من خالد عبد الفتاح وبيرسي تاو.

وسجل رامي ربيعة هدفا من ضربة رأسية بعد عرضية من رضا سليم.

لكن الحكم بعد العودة للفيديو ألغى الهدف لوجود لمسة يد على رامي ربيعة.

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رامي ربيعة يسجل الأول للأهلي❌.. والـ VAR يتدخل بسبب لمسة يد على اللاعب🎥 pic.twitter.com/jhk1ZDKH3k — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 1, 2024

وكاد كهربا أن يسجل هدف فوز الأهلي في الدقيقة 85 بعد تمريرة أرضية من كهربا وضعته في مواجهة المرمى لكنه سدد الكرة وتصدى لها عبد العزيز البلعوطي حارس البنك.

وفي النهاية دفع كولر بالثنائي كريم الدبيس وسمير محمد بدلا من أفشة والشحات.

وحاول الأهلي في الدقائق المتبقية إحراز هدف الفوز ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.