أموريم: هكذا سجلنا من كرة ثابتة رغم قصر قامتنا.. والأداء أهم من الفوز

شرح روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد سبب تسجيل فريقه الهدف الأول ضد إيفرتون من ركلة ثابتة.

وفاز مانشستر يونايتد على إيفرتون بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب البرتغالي لـ بي بي سي: "كان الأداء بعيدا عن الكمال، علينا أن نتحسن، يمكنك أن تشعر بذلك في المباراة، بعد 15 دقيقة سيطر إيفرتون على المباراة وكان الأمر صعبا بالنسبة لنا وكنا نخسر الكرة الثانية".

وأضاف "الهدف الافتتاحي؟ يجب تهنئة اللاعبين وبقية الجهاز الفني، الشيء الأكثر أهمية في الركلات الثابتة هو التحرك، يمكنك رؤية مدى طول لاعبي إيفرتون والعكس بالنسبة لنا، حاولنا خلق المساحة".

وأكمل "أماد ديالو لاعب صاحب موهبة كبيرة، لكنه صغير الحجم، لعب بشكل رائع، لكن عليه أن يتحسن، ساعد رود فان نيستلروي والآن يساعدني".

وشدد "دعونا نركز على الأداء أكثر من التركيز على الفوز، الطريقة التي خرجت بها نتيجة المباراة أهم".

وأنهى حديثه قائلا: "تحسن مستوى راشفورد؟ المدرب الجديد دائما ما يكون هكذا، هناك الكثير يجب تحسين، يمكنه أن يكون أفضل من ذلك بكثير، يجب جميعا أن نتطور".

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 19 في المركز التاسع، بينما توقف إيفرتون عند النقطة 11 في المركز 15.

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