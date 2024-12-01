انتهت الدوري الألماني - هايدينهايم (0)-(4) فرانكفورت.. ثنائية لمرموش = فوز

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 18:31

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت - هايدنهايم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة هايدينهايم ضد فرانكفورت في الجولة 12 من الدوري الألماني.

ويحتل فرانكفورت المركز الثاني برصيد 23 نقطة من 11 مباراة وفي حال انتصر سيقلص الفارق لـ 4 نقاط.

ويبدأ مرموش اللقاء أساسيا في هجوم فرانكفورت.

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انتهت

ق 90+4: جووول هوجو إيكتيكي يسجل الرابع

ق 70: تسديدة من مرموش من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس بسهولة

ق 66: مرموش يهدر فرصة الهاتريك بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم

ق 58: جووووول مرموش الثالث بعد انفراد وتوغل من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء

ق 49: جوووول فارس شايبي يسجل الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: تسديدة لمرموش لكن تمر بجوار القائم الأيسر

ق 23: جوووووول بينية أرضية لمرموش من داخل منطقة الجزاء يودعها مرموش في الشباك بتسديدة أرضية رائعة

ق 12: كيفين تراب حارس فرانكفورت يتألق ويتصدى لتسديدة ويبعدها لركنية

بداية اللقاء

فرانكفورت مرموش الدوري الألماني
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