انتهت الدوري الألماني - هايدينهايم (0)-(4) فرانكفورت.. ثنائية لمرموش = فوز
الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 18:31
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة هايدينهايم ضد فرانكفورت في الجولة 12 من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويحتل فرانكفورت المركز الثاني برصيد 23 نقطة من 11 مباراة وفي حال انتصر سيقلص الفارق لـ 4 نقاط.
ويبدأ مرموش اللقاء أساسيا في هجوم فرانكفورت.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.
--
انتهت
ق 90+4: جووول هوجو إيكتيكي يسجل الرابع
ق 70: تسديدة من مرموش من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس بسهولة
ق 66: مرموش يهدر فرصة الهاتريك بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم
ق 58: جووووول مرموش الثالث بعد انفراد وتوغل من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء
ق 49: جوووول فارس شايبي يسجل الثاني
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 30: تسديدة لمرموش لكن تمر بجوار القائم الأيسر
ق 23: جوووووول بينية أرضية لمرموش من داخل منطقة الجزاء يودعها مرموش في الشباك بتسديدة أرضية رائعة
ق 12: كيفين تراب حارس فرانكفورت يتألق ويتصدى لتسديدة ويبعدها لركنية
بداية اللقاء