كرة يد – فوز كاسح.. مصر تنتصر على كينيا بفارق 28 هدفا في أمم إفريقيا سيدات

حققت سيدات منتخب مصر فوزا كاسحا على كينيا بنتيجة 45-17 في الجولة 17 من أمم إفريقيا لكرة اليد.

وتقام منافسات أمم إفريقيا في الكونغو الديمقراطية حتى 7 ديسمبر المقبل، ويتأهل أول 4 منتخبات إلى بطولة العالم للسيدات 2025.

ويحتل منتخب مصر للسيدات المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف السنغال صاحبة الـ 6 والتي انتصرت على مصر في لقاء أمس السبت.

وانتصر منتخب مصر في الجولة الأولى على الكونغو المستضيفة ثم الجزائر في الجولة الثانية، ثم خسر من السنغال في الثالثة.

ويتواجد منتخب سيدات مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الكونغو والسنغال والجزائر وكاب فيردي وكينيا.

ويتأهل أول 4 منتخبات من المجموعتين إلى ربع النهائي.

ويلعب منتخب السيدات مباراته المقبلة أمام الجزائر في تمام السادسة من مساء غدا الخميس.

وجاء جدول منتخب مصر المتبقي في البطولة كالآتي:

الأحد 1 ديسمبر - مصر × كينيا (4 عصرا)

الثلاثاء 3 ديسمبر - مصر × كاب فيردي (4 عصرا)

بينما تقام منافسات ربع النهائي يوم الأربعاء 4 ديسمبر المقبل.