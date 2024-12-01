مراسل أون تايم: تشخيص إصابة أحمد ريان بكسر في الترقوة

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 18:07

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - أحمد ياسر ريان

كشف مراسل قناة أون تايم سبورتس عن تشخيص إصابة أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلي في مباراة فريقه ضد الأهلي.

وخرج ريان من المباراة بعد إصابة قوية استدعت إيقاف المباراة ودخول المسعفين لتلقي الإسعافات الأولية وخروجه في الدقيقة 41.

وأفاد مراسل أون تايم سبورتس أن تشخيص الإصابة هو كسر في الترقوة، وتم ربط رقبته بسبب تثبيت الترقوة فقط ولا يوجد أي إصابة في الرقبة وفقا لوليد عبد الرحمن طبيب البنك الأهلي.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - أورلاندو يتعرض للخسارة الأولى في الدوري الجنوب إفريقي كرة طائرة - بعثة الأهلي تطير فجرا إلى البرازيل استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية أبطال إفريقيا - صادق السالمي حكما لمواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد سالم يهاجم إمام عاشور: مشاكلك في الأهلي تضاعفت وما كنت لتجرؤ على ذلك في الزمالك

ويلاقي الأهلي منافسه البنك الأهلي في المباراة التي تجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويمتلك الأهلي 7 نقاط بعد مرور 3 جولات من الدوري، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ17 وقبل الأخير بنقطة واحدة.

وكان الأهلي قد تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الاتحاد بهدف لكل منهما.

ويلعب الأهلي بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

بينما دكة البدلاء: حمزة علاء - عمر كمال - يوسف أيمن - أكرم توفيق - رضا سليم - عمرو السولية - عمر الساعي - سمير محمد - كريم الدبيس.

أحمد ياسر ريان الأهلي البنك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
سوبر رضا.. إنبي يهزم الإسماعيلي وركلتي الجزاء سبقه 10 حراس في الدوري المصري.. رضا السيد يتصدى لركلتي جزاء ضد الإسماعيلي انتهت في الدوري - إنبي (1)-(0) الإسماعيلي.. سموحة (0)-(0) الجونة التشكيل - تراوري يقود هجوم الإسماعيلي.. وحواش وكابو في مقدمة إنبي كولر: لدينا مشكلة في استغلال الفرص يجب حلها التشكيل - حسام حسن يقود هجوم الجونة أمام خماسي الجونة الدفاعي طارق مصطفى: لم نكن موفقين أمام الأهلي مثل مباراة بيراميدز التعادل الثاني على التوالي.. البنك الأهلي يُعطل الأهلي
أخر الأخبار
سوبر رضا.. إنبي يهزم الإسماعيلي وركلتي الجزاء 43 ثاتيه | الدوري المصري
متفوق في كل شيء.. ماذا قدم مرموش في فوز فرانكفورت على هايدنهايم 5 دقيقة | المحترفون
سبقه 10 حراس في الدوري المصري.. رضا السيد يتصدى لركلتي جزاء ضد الإسماعيلي 11 دقيقة | الدوري المصري
فعالية من لمسات قليلة.. ماذا قدم صلاح في فوز ليفربول على سيتي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلوت: لم أتوقع بداية كهذه لموسمنا.. والفرص المهدرة جعلت الأمور متقاربة في النهاية ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي إيطاليا: بوفي استعاد وعيه.. وتأجيل مباراة فيورنتينا ضد إنتر لوقت لاحق ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح: هذه آخر مباراة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن ساعة | الكرة الأوروبية
سجل 2 من 7.. مرموش يقود فرانكفورت لمطاردة بايرن ميونيخ على الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران 3 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن 4 في الجول يكشف كواليس عقوبة الأهلي لـ إمام عاشور