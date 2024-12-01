مراسل أون تايم: تشخيص إصابة أحمد ريان بكسر في الترقوة

كشف مراسل قناة أون تايم سبورتس عن تشخيص إصابة أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلي في مباراة فريقه ضد الأهلي.

وخرج ريان من المباراة بعد إصابة قوية استدعت إيقاف المباراة ودخول المسعفين لتلقي الإسعافات الأولية وخروجه في الدقيقة 41.

وأفاد مراسل أون تايم سبورتس أن تشخيص الإصابة هو كسر في الترقوة، وتم ربط رقبته بسبب تثبيت الترقوة فقط ولا يوجد أي إصابة في الرقبة وفقا لوليد عبد الرحمن طبيب البنك الأهلي.

ويلاقي الأهلي منافسه البنك الأهلي في المباراة التي تجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويمتلك الأهلي 7 نقاط بعد مرور 3 جولات من الدوري، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ17 وقبل الأخير بنقطة واحدة.

وكان الأهلي قد تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الاتحاد بهدف لكل منهما.

ويلعب الأهلي بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

بينما دكة البدلاء: حمزة علاء - عمر كمال - يوسف أيمن - أكرم توفيق - رضا سليم - عمرو السولية - عمر الساعي - سمير محمد - كريم الدبيس.